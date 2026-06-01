SV Lautertal mit 4:3, Young Boys siegt 13:1, Oferdingen gewinnt 9:4

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SV Auingen – SV Lautertal 2017 3:4
Der SV Lautertal 2017 gewann eine turbulente Begegnung beim SV Auingen mit 4:3. Michael Rippel brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung, Louis Vöhringer erhöhte in der 14. Minute auf 2:0.
Michael Baltrusch verkürzte zunächst für Auingen und stellte später auch den zwischenzeitlichen Ausgleich her. Finn Vöhringer brachte die Gastgeber anschließend sogar mit 3:2 in Führung, ehe Michael Baltrusch seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:2 erzielte. Die Gäste zeigten jedoch Moral: Marvin Spohn glich in der 55. Minute zum 3:3 aus. In der Schlussminute sicherte Pascal Maier dem SV Lautertal 2017 mit seinem Treffer zum 4:3 noch den Auswärtssieg.
TSV Holzelfingen – FC Engstingen 1:2
Vor 200 Zuschauern setzte sich der FC Engstingen mit 2:1 beim TSV Holzelfingen durch. Fynn Petkovsek brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung.
Nach dem Seitenwechsel gelang Lauritz Vöhringer in der 65. Minute per Foulelfmeter der Ausgleich. Zehn Minuten später traf Hannes Riehle zum 2:1 und drehte die Partie zugunsten der Gäste.
SV Hülben – SV Würtingen 3:1
Der SV Hülben feierte einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Würtingen. Florian Christner brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung.
Christian Locher sorgte dann innerhalb einer Minute für die Wende. Zunächst traf er in der 37. Minute zum Ausgleich, ehe er in der 38. Minute einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung verwandelte. Marko Habermeier machte in der 75. Minute mit dem dritten Treffer alles klar.
FC Lichtenstein – FC Sonnenbühl 1:2
Der FC Sonnenbühl gewann in letzter Sekunde mit 2:1 beim FC Lichtenstein. Nick Biesinger brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung.
Patrizio Mosca gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich für die Gastgeber. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Volodymyr Naiko in der dritten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für den FC Sonnenbühl.
SG Steinhilben/Trochtelfingen – TuS Metzingen II 0:2
Die TuS Metzingen II setzte sich mit 2:0 bei der SG Steinhilben/Trochtelfingen durch. Telmo Teixeira-Rebelo brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung.
Marco Wanes erhöhte in der 61. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Gastgeber fanden anschließend keinen Weg mehr zurück in die Partie.
SV Bremelau – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 3:2
Der SV Bremelau gewann ein dramatisches Spiel mit 3:2 gegen die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten. Martin Fischer brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung.
Jannik Lehner glich in der 26. Minute aus, bevor Matthias Schlafer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:1 für Bremelau erzielte. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch Kevin Waidmann traf in der 87. Minute zum 2:2.
In der vierten Minute der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung. Johannes Rauscher unterlief ein Eigentor, das dem SV Bremelau den 3:2-Erfolg bescherte.
TSV Wittlingen – FV Bad Urach 2:3
Der FV Bad Urach nahm mit einem 3:2-Sieg drei Punkte aus Wittlingen mit. Esso Hashral brachte die Gastgeber in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung.
Turgay Yazici glich in der 31. Minute aus. Nach der Pause drehte der FV Bad Urach die Partie durch Treffer von Hadi Omeirat in der 72. Minute und David Gressel in der 78. Minute auf 3:1.
Justin Delimar verkürzte in der 86. Minute noch einmal auf 2:3, doch zu mehr reichte es für den TSV Wittlingen nicht mehr.
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VfL Pfullingen III – Anadolu SV Reutlingen 2:7
Der Anadolu SV Reutlingen feierte einen deutlichen 7:2-Auswärtssieg beim VfL Pfullingen III. Henri Bilger brachte die Gastgeber in der 44. Minute zunächst in Führung, doch Hüseyin Irdem gelang noch vor der Pause in der 45. Minute der Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Anadolu die Kontrolle. Onur Seyhan traf in der 52. und 60. Minute zur 3:1-Führung. Paul David Jatta verkürzte in der 66. Minute zwar auf 2:3, doch anschließend zog der Gast davon. Onur Seyhan erhöhte in der 75. Minute, Mert Demirel traf in der 82. Minute, Umutcan Sabir in der 84. Minute und erneut Onur Seyhan in der 86. Minute zum klaren Endstand. Mit vier Treffern war Onur Seyhan der überragende Akteur der Partie.
GSV Hellas Reutlingen – TSV Mähringen 1:3
Der TSV Mähringen setzte sich mit 3:1 beim GSV Hellas Reutlingen durch. Tapha Biyai brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, Gabriel Joas erhöhte in der 37. Minute auf 2:0.
Kristi Dushi machte die Begegnung mit seinem Anschlusstreffer in der 64. Minute noch einmal spannend. Stefan Pflaum stellte jedoch in der 77. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her und sicherte dem TSV Mähringen den Auswärtssieg.
TSV Eningen – SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen 2:3
Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen gewann mit 3:2 beim TSV Eningen. Leon Fleischer brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute in Führung.
Eine große Chance zum Ausbau des Vorsprungs vergab Patrick März, der in der 31. Minute einen Elfmeter vergab. Die Gäste nutzten dies aus und drehten die Partie noch vor der Pause. Noah Mauser traf in der 37. Minute zum Ausgleich, Wolfram Deuscher erzielte in der 38. Minute das 2:1.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wolfram Deuscher in der 59. Minute auf 3:1. Johannes Klein brachte den TSV Eningen in der 82. Minute noch einmal heran, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.
TSV Oferdingen – TuS Metzingen 9:4
Ein spektakuläres Offensivspektakel endete mit einem 9:4-Erfolg des TSV Oferdingen gegen die TuS Metzingen. Merlin Schall eröffnete den Torreigen in der 5. Minute, ehe Ousman Joof in der 10. Minute ausglich. Merlin Schall brachte Oferdingen in der 15. Minute erneut in Führung, Mazen Rihan erhöhte in der 20. Minute auf 3:1.
Nach der Pause traf Marcel Ziegler in der 48. Minute zum 4:1. Ömer Akgeyik und Fadil Aliu verkürzten in der 50. und 53. Minute auf 3:4 aus Sicht der Gäste. Danach zog Oferdingen jedoch davon. Merlin Schall traf in der 59., 67. und 84. Minute, Sebastiano Alecci in der 66. Minute sowie Marcel Ziegler in der 74. Minute.
Zwischenzeitlich erzielte Zizino Teixeira-Rebelo in der 80. Minute den vierten Treffer für die TuS Metzingen. Mit fünf Toren war Merlin Schall der herausragende Mann des Tages.
Young Boys Reutlingen U23 – SV Walddorf II 13:1
Die Young Boys Reutlingen U23 feierten einen beeindruckenden 13:1-Kantersieg gegen den SV Walddorf II. Eimen Zalloumi brachte die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, Simon Vetter glich in der 17. Minute noch für die Gäste aus.
Danach spielte praktisch nur noch die Heimelf. Eduard Dreher traf in der 41. Minute zum 2:1. Eimen Zalloumi legte in der 42. und 43. Minute nach. Ahmad Allaham erhöhte in der 49. und 51. Minute auf 6:1.
Auch in der Schlussphase fielen die Tore im Minutentakt. Eimen Zalloumi traf in der 63. und 68. Minute, Ahmad Allaham in der 65. und 75. Minute. Jerik Hofmeister war in der 70. und 84. Minute erfolgreich, während Philip Cavdar in der 73. Minute ebenfalls in die Torschützenliste eintrug. Eimen Zalloumi und Ahmad Allaham erzielten jeweils fünf Treffer.
SV Degerschlacht – TSV Sondelfingen 2:3
Der TSV Sondelfingen gewann eine umkämpfte Partie beim SV Degerschlacht mit 3:2. Lange Zeit blieb die Begegnung torlos, ehe Tim Bayer in der 57. Minute die Gäste in Führung brachte.
Mit seinem zweiten Treffer erhöhte Tim Bayer in der 70. Minute auf 2:0. Marcel Schreyer verkürzte in der 83. Minute für Degerschlacht, doch Tim Bayer stellte mit seinem dritten Tor des Tages in der 86. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.
In der sechsten Minute der Nachspielzeit gelang David Kraus noch das 2:3, zu mehr reichte es für die Gastgeber jedoch nicht mehr. Tim Bayer avancierte mit seinem Dreierpack zum Matchwinner für den TSV Sondelfingen.
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TV Derendingen II – SV Wendelsheim 3:3
Ein spektakuläres Finish bescherte beiden Teams am Ende einen Punkt. Lukas Kammerlander brachte den TV Derendingen II bereits in der 2. Minute in Führung. Manuel Brunnenmiller drehte die Partie mit Treffern in der 29. und 46. Minute zugunsten des SV Wendelsheim, ehe Natthaphak Ploythabthim in der 51. Minute auf 3:1 erhöhte. Als vieles entschieden schien, starteten die Gastgeber ihre Aufholjagd: Antoine Aurelian Pierre Lefeuvre verkürzte in der zweiten Minute der Nachspielzeit, ehe Martin Maros in der 90.+4 Minute noch den umjubelten Ausgleich zum 3:3 erzielte.
TSV Hagelloch – TSV Lustnau 4:3
Der TSV Hagelloch setzte sich in einer torreichen Begegnung knapp durch. Matthias Loy brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch Nils Tepel glich in der 37. Minute aus. Tom Rinderknecht traf in der 68. Minute zum 2:1 für Lustnau. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Simon Horrer stellte in der 71. Minute auf 2:2, Nico Rinck brachte die Gäste in der 79. Minute erneut nach vorne. Max Leibfahrt sorgte nur zwei Minuten später für den Ausgleich, bevor Matthias Loy mit seinem zweiten Treffer in der 83. Minute den 4:3-Endstand herstellte.
FC Rottenburg II – Sportfreunde Dußlingen 3:1
Der FC Rottenburg II feierte einen Heimsieg. Oleh Stepanenko erzielte in der 41. Minute die Führung, die Ali Güvenc in der dritten Minute der Nachspielzeit vor der Pause egalisierte. Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Tim Johner die Gastgeber in der 49. Minute wieder in Front. Den Schlusspunkt setzte erneut Oleh Stepanenko mit seinem zweiten Treffer in der 80. Minute zum 3:1.
TSV Dettingen/Rottenburg – SG Mössingen/Belsen 0:3
Die SG Mössingen/Belsen stellte früh die Weichen auf Sieg. Tim Eissler traf bereits in der 6. Minute zur Führung und legte in der 29. Minute das 2:0 nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Mansur Yildiz in der 45. Minute mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Die Gäste verwalteten den Vorsprung anschließend souverän bis zum Schlusspfiff.
SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Wurmlingen 3:4
Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames Spiel mit sieben Toren. Nicolas Zettel brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung. Eric Wachendorfer glich kurz vor der Pause in der 44. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel traf Daniel Schmieder in der 47. Minute zur Führung für Wurmlingen, doch Marvin Hahn stellte in der 50. Minute auf 2:2. Bernd Kopp brachte die Gäste in der 62. Minute erneut nach vorne, ehe Benjamin Haug in der 70. Minute auf 4:2 erhöhte. Nicolas Zettel verkürzte nur zwei Minuten später auf 3:4, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
SG Kiebingen/Bühl – TSV Ofterdingen II 4:0
Die SG Kiebingen/Bühl feierte einen klaren Heimsieg gegen den TSV Ofterdingen II und ließ dem Gast beim 4:0-Erfolg keine Chance.
SV Neustetten – SG Poltringen/Pfäffingen 1:1
Die SG Poltringen/Pfäffingen ging durch Moritz Batte in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Marc Zeitter in der 61. Minute der Ausgleich für den SV Neustetten. Weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten.
VfB Bodelshausen – SV Hirrlingen 4:0
Der VfB Bodelshausen dominierte die Partie von Beginn an. Simon König traf in der 11. Minute zum 1:0, Matthias Schmid erhöhte in der 43. Minute. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Resid Zukanovic in der 48. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Daniel Ruoff mit seinem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum deutlichen 4:0-Endstand.
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