SV Lautertal mit 4:3, Young Boys siegt 13:1, Oferdingen gewinnt 9:4

Michael Baltrusch verkürzte zunächst für Auingen und stellte später auch den zwischenzeitlichen Ausgleich her. Finn Vöhringer brachte die Gastgeber anschließend sogar mit 3:2 in Führung, ehe Michael Baltrusch seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:2 erzielte. Die Gäste zeigten jedoch Moral: Marvin Spohn glich in der 55. Minute zum 3:3 aus. In der Schlussminute sicherte Pascal Maier dem SV Lautertal 2017 mit seinem Treffer zum 4:3 noch den Auswärtssieg.

Vor 200 Zuschauern setzte sich der FC Engstingen mit 2:1 beim TSV Holzelfingen durch. Fynn Petkovsek brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung.

Nach dem Seitenwechsel gelang Lauritz Vöhringer in der 65. Minute per Foulelfmeter der Ausgleich. Zehn Minuten später traf Hannes Riehle zum 2:1 und drehte die Partie zugunsten der Gäste.

SV Hülben – SV Würtingen 3:1

Der SV Hülben feierte einen 3:1-Heimsieg gegen den SV Würtingen. Florian Christner brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung.

Christian Locher sorgte dann innerhalb einer Minute für die Wende. Zunächst traf er in der 37. Minute zum Ausgleich, ehe er in der 38. Minute einen Foulelfmeter zur 2:1-Führung verwandelte. Marko Habermeier machte in der 75. Minute mit dem dritten Treffer alles klar.

FC Lichtenstein – FC Sonnenbühl 1:2

Der FC Sonnenbühl gewann in letzter Sekunde mit 2:1 beim FC Lichtenstein. Nick Biesinger brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung.

Patrizio Mosca gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich für die Gastgeber. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Volodymyr Naiko in der dritten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für den FC Sonnenbühl.

SG Steinhilben/Trochtelfingen – TuS Metzingen II 0:2

Die TuS Metzingen II setzte sich mit 2:0 bei der SG Steinhilben/Trochtelfingen durch. Telmo Teixeira-Rebelo brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung.

Marco Wanes erhöhte in der 61. Minute auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Gastgeber fanden anschließend keinen Weg mehr zurück in die Partie.

SV Bremelau – SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten 3:2

Der SV Bremelau gewann ein dramatisches Spiel mit 3:2 gegen die SGM TSV Ödenwaldstetten/TSV Oberstetten. Martin Fischer brachte die Gäste in der 11. Minute in Führung.

Jannik Lehner glich in der 26. Minute aus, bevor Matthias Schlafer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:1 für Bremelau erzielte. Lange sah es nach einem Heimsieg aus, doch Kevin Waidmann traf in der 87. Minute zum 2:2.

In der vierten Minute der Nachspielzeit fiel schließlich die Entscheidung. Johannes Rauscher unterlief ein Eigentor, das dem SV Bremelau den 3:2-Erfolg bescherte.

TSV Wittlingen – FV Bad Urach 2:3

Der FV Bad Urach nahm mit einem 3:2-Sieg drei Punkte aus Wittlingen mit. Esso Hashral brachte die Gastgeber in der 19. Minute per Foulelfmeter in Führung.

Turgay Yazici glich in der 31. Minute aus. Nach der Pause drehte der FV Bad Urach die Partie durch Treffer von Hadi Omeirat in der 72. Minute und David Gressel in der 78. Minute auf 3:1.

Justin Delimar verkürzte in der 86. Minute noch einmal auf 2:3, doch zu mehr reichte es für den TSV Wittlingen nicht mehr.