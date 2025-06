SV Lauterhofen: Mit frischem Schwung ins Jubiläumsjahr

Der SVL geht mit neuem Trainerteam, viel Kontinuität im Kader und großer Vorfreude in die Landesliga-Saison 2025/26 – ein Jahr, das im Zeichen eines ganz besonderen Jubiläums steht.

Am Montag, den 16. Juni, fiel beim SV Lauterhofen der Startschuss für die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Landesliga Nordost. Mit großer Begeisterung wurde das erste Training absolviert – nicht nur von der Mannschaft, sondern vom gesamten Verein und dem Ort, der stolz darauf ist, auch in der kommenden Saison auf Landesliga-Niveau vertreten zu sein.

Ein besonderes Jahr für Lauterhofen