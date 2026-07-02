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SV Lauingen-Bornum holt Torhüter Patrick Martinetz zurück
Mit Patrick Martinetz kehrt ein bekanntes Gesicht zur SV Lauingen-Bornum zurück. Der Torhüter verstärkt künftig das Torhüterteam des Bezirksligisten
Die SV Lauingen-Bornum setzt ihre Kaderplanung für die neue Saison fort und hat den vierten Neuzugang vorgestellt. Patrick Martinetz kehrt zu seinem früheren Verein zurück und wird künftig wieder das Trikot der SVLB tragen.
Für Martinetz ist es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Der Torhüter kennt das Umfeld bereits und soll seine Erfahrung künftig in das Torhüterteam einbringen.
Mehr Tiefe auf der Torhüterposition
Nachdem der Verein mit Florian Nagler bereits einen neuen Schlussmann verpflichtet hatte, sorgt die Rückkehr von Martinetz für zusätzliche Konkurrenz und Breite auf der Torhüterposition. Damit verfügen die Lauingen-Bornumer künftig über mehrere Optionen zwischen den Pfosten.
Mit der Verpflichtung des Rückkehrers setzt der Bezirksligist seine personelle Neuaufstellung konsequent fort und ergänzt den Kader um einen Spieler, der den Verein bereits kennt und ohne lange Eingewöhnungszeit zur Verfügung stehen dürfte.