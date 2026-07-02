SV Lauingen-Bornum holt Torhüter Patrick Martinetz zurück

Für Martinetz ist es eine Rückkehr an eine vertraute Wirkungsstätte. Der Torhüter kennt das Umfeld bereits und soll seine Erfahrung künftig in das Torhüterteam einbringen.

Mehr Tiefe auf der Torhüterposition

Nachdem der Verein mit Florian Nagler bereits einen neuen Schlussmann verpflichtet hatte, sorgt die Rückkehr von Martinetz für zusätzliche Konkurrenz und Breite auf der Torhüterposition. Damit verfügen die Lauingen-Bornumer künftig über mehrere Optionen zwischen den Pfosten.