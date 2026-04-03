SV Langenenslingen mit Schützenfest, Baustetten und Rot/Haslach top

Kreisliga A1:

SG Daugendorf/Unlingen – SG Gammertingen/KFH abgesagt

Die Begegnung zwischen der SG Daugendorf/Unlingen und der SG Gammertingen/KFH wurde abgesagt.

SV Braunenweiler – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 4:0

Der SV Braunenweiler lieferte vor heimischem Publikum eine abgeklärte Vorstellung ab und ließ dem TSV Sigmaringendorf über die gesamte Spielzeit kaum Raum zur Entfaltung. Den hochemotionalen Bann brach Patrick Riegger in der 37. Minute, als er zur 1:0-Führung einnetzte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck: Manuel Riegger stellte in der 56. Minute auf 2:0, was den Widerstand der Gäste sichtlich schwächte. In der Schlussphase wurde es dann zur großen Show von Matthias Roth, der mit einem Doppelpack in der 67. Minute und der 77. Minute den Deckel endgültig auf die Partie machte und den souveränen 4:0-Heimsieg perfektionierte.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – FC Mengen II 1:3

Die Reserve des FC Mengen präsentierte sich in Inzigkofen als die deutlich effizientere Mannschaft und entführte drei Punkte. Die Gäste legten hochemotional los und gingen bereits in der 12. Minute durch Jannik Nörz in Führung. Nur zehn Minuten später bot sich die Chance zum Nachlegen, die Maximilian Stumpp in der 22. Minute per Foulelfmeter sicher zum 0:2 nutzte. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Johannes Ruhnau in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Im zweiten Durchgang warfen die Gastgeber alles nach vorne, doch die Entscheidung fiel in der 80. Minute, als Ludwig Schaut einen Konter zum 1:3-Endstand abschloss.

FC Laiz – FC Ostrach 2:1

In Laiz sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, die vor allem von einer starken Schlussphase der ersten Halbzeit geprägt war. Die Hausherren agierten taktisch sehr diszipliniert und schlugen per Doppelschlag eiskalt zu: Dominik Weber brachte den FC Laiz in der 37. Minute hochemotional in Front, bevor Francesco Solamo in der 44. Minute zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt auf 2:0 erhöhte. Ostrach kam im zweiten Durchgang besser in die Zweikämpfe und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang schließlich René Zimmermann in der 80. Minute, was eine hitzige Schlussphase einläutete. Laiz verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft über die Zeit und rettete den 2:1-Heimsieg ins Ziel.

SV Langenenslingen – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 5:0

Ein wahres Schützenfest bekamen die Fans in Langenenslingen geboten, wobei der Nachmittag für die Gäste denkbar unglücklich begann. In der 15. Minute unterlief Marcel Krafcsik ein unglückliches Eigentor, das den Hausherren früh in die Karten spielte. Langenenslingen nutzte die Verunsicherung hochemotional aus: David Springer erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, und nur fünf Minuten später sorgte Hannes Mayer in der 38. Minute für den 3:0-Pausenstand. Auch nach dem Wechsel blieb der SVL dominant. In der Schlussphase schraubten Tobias Dangel in der 79. Minute und erneut der überragende David Springer in der 83. Minute das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand hoch.