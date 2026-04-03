 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

SV Langenenslingen mit Schützenfest, Baustetten und Rot/Haslach top

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

von red · 03.04.2026, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Charly und Florian Achberger

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KL A1 Oberschwaben
KL A2 Oberschwaben
KL A3 Oberschwaben
FC Ostrach
Sig.dorf

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SG Daugendorf/Unlingen – SG Gammertingen/KFH abgesagt

Die Begegnung zwischen der SG Daugendorf/Unlingen und der SG Gammertingen/KFH wurde abgesagt.

SV Braunenweiler – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 4:0

Der SV Braunenweiler lieferte vor heimischem Publikum eine abgeklärte Vorstellung ab und ließ dem TSV Sigmaringendorf über die gesamte Spielzeit kaum Raum zur Entfaltung. Den hochemotionalen Bann brach Patrick Riegger in der 37. Minute, als er zur 1:0-Führung einnetzte. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck: Manuel Riegger stellte in der 56. Minute auf 2:0, was den Widerstand der Gäste sichtlich schwächte. In der Schlussphase wurde es dann zur großen Show von Matthias Roth, der mit einem Doppelpack in der 67. Minute und der 77. Minute den Deckel endgültig auf die Partie machte und den souveränen 4:0-Heimsieg perfektionierte.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – FC Mengen II 1:3

Die Reserve des FC Mengen präsentierte sich in Inzigkofen als die deutlich effizientere Mannschaft und entführte drei Punkte. Die Gäste legten hochemotional los und gingen bereits in der 12. Minute durch Jannik Nörz in Führung. Nur zehn Minuten später bot sich die Chance zum Nachlegen, die Maximilian Stumpp in der 22. Minute per Foulelfmeter sicher zum 0:2 nutzte. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Johannes Ruhnau in der 45. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Im zweiten Durchgang warfen die Gastgeber alles nach vorne, doch die Entscheidung fiel in der 80. Minute, als Ludwig Schaut einen Konter zum 1:3-Endstand abschloss.

FC Laiz – FC Ostrach 2:1

In Laiz sahen die Zuschauer eine packende Begegnung, die vor allem von einer starken Schlussphase der ersten Halbzeit geprägt war. Die Hausherren agierten taktisch sehr diszipliniert und schlugen per Doppelschlag eiskalt zu: Dominik Weber brachte den FC Laiz in der 37. Minute hochemotional in Front, bevor Francesco Solamo in der 44. Minute zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt auf 2:0 erhöhte. Ostrach kam im zweiten Durchgang besser in die Zweikämpfe und drängte auf den Anschluss. Dieser gelang schließlich René Zimmermann in der 80. Minute, was eine hitzige Schlussphase einläutete. Laiz verteidigte den knappen Vorsprung jedoch mit viel Leidenschaft über die Zeit und rettete den 2:1-Heimsieg ins Ziel.

SV Langenenslingen – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 5:0

Ein wahres Schützenfest bekamen die Fans in Langenenslingen geboten, wobei der Nachmittag für die Gäste denkbar unglücklich begann. In der 15. Minute unterlief Marcel Krafcsik ein unglückliches Eigentor, das den Hausherren früh in die Karten spielte. Langenenslingen nutzte die Verunsicherung hochemotional aus: David Springer erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, und nur fünf Minuten später sorgte Hannes Mayer in der 38. Minute für den 3:0-Pausenstand. Auch nach dem Wechsel blieb der SVL dominant. In der Schlussphase schraubten Tobias Dangel in der 79. Minute und erneut der überragende David Springer in der 83. Minute das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand hoch.

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Kreisliga A2:

SV Schemmerhofen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 2:1

In Schemmerhofen bekamen die Zuschauer eine packende erste Halbzeit geboten, in der die Hausherren einen regelrechten Blitzstart hinlegten. Mann des Tages war zweifellos Stefan Romer, der bereits in der 7. Minute zur Stelle war und das hochemotionale 1:0 markierte. Die Spielgemeinschaft aus Attenweiler und Oggelsbeuren fand zunächst kaum ein Mittel gegen die druckvollen Gastgeber, was erneut Stefan Romer in der 27. Minute eiskalt ausnutzte, um auf 2:0 zu erhöhen. Doch die Gäste bewiesen Moral und kämpften sich noch vor dem Seitenwechsel zurück in die Partie: Patrick Rief erzielte in der 35. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine intensive Abwehrschlacht, in der Schemmerhofen den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft über die Zeit rettete und so die drei Punkte im Heimstadion behielt.

TSV Riedlingen II – FC Wacker Biberach 0:3

Eine souveräne Vorstellung lieferte der FC Wacker Biberach bei der Reserve des TSV Riedlingen ab und entführte mit einem deutlichen 0:3 alle drei Zähler. Die Weichen für den Auswärtssieg wurden bereits in der Anfangsphase gestellt, als Mehmet Sahin in der 6. Minute zur frühen Führung einnetzte. Riedlingen bemühte sich zwar um defensive Stabilität, konnte den zweiten Nackenschlag jedoch nicht verhindern: Luca Ries erhöhte in der 35. Minute hochemotional auf 0:2 und sorgte damit für eine beruhigende Pausenführung der Gäste. Im zweiten Spielabschnitt kontrollierte Biberach das Geschehen weitgehend und ließ der TSV-Reserve kaum Raum zur Entfaltung. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte schließlich erneut Mehmet Sahin, der in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand besiegelte.

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Kreisliga A3:

Sportfreunde Schwendi – SV Baustetten 0:4

Der SV Baustetten lieferte bei den Sportfreunden Schwendi eine abgeklärte Vorstellung ab und entführte mit einem deutlichen 0:4 die drei Punkte. Lange Zeit hielten die Gastgeber defensiv dagegen, doch in der 36. Minute brach Emil Baur den Bann und erzielte die hochemotionale Führung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Baustetten den Druck kontinuierlich. Luis Detzel sorgte in der 69. Minute mit dem 0:2 für eine Vorentscheidung. In der Schlussphase schraubten die Gäste das Ergebnis weiter in die Höhe: Christian Rodi traf in der 84. Minute, bevor Ben Rodloff in der 89. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Endstand verwandelte und den Sack endgültig zumachte.

BSC Berkheim – SV Burgrieden 0:3

Vor 280 Zuschauern zeigte der SV Burgrieden im Spiel beim BSC Berkheim von Beginn an, wer der Herr im Haus – beziehungsweise auf dem fremden Platz – ist. Besonders Timo Barwan erwischte einen Sahnetag und schockte die Hausherren bereits in der Anfangsphase. Mit einem hochemotionalen Doppelschlag in der 10. Minute und der 22. Minute stellte er die Weichen frühzeitig auf Sieg. Berkheim bemühte sich zwar redlich, vor den vielen Fans zurück in die Partie zu finden, doch die Burgrieder Defensive stand felsenfest. In der 64. Minute war es schließlich Mathias Brinsa, der mit dem Treffer zum 0:3 alle Zweifel am Auswärtssieg beseitigte und für klare Verhältnisse sorgte.

SV Dettingen/Iller – SG Rot/Haslach 0:4

In Dettingen an der Iller erlebten die Zuschauer einen regelrechten Blitzstart der Gäste, der die Partie bereits innerhalb der ersten 25 Minuten entschied. Die SG Rot/Haslach agierte hochemotional und überrannte die Hausherren förmlich. Den Anfang machte Luca Badstuber, der in der 15. Minute zur Führung traf. Danach schlug die Stunde von Maximilian Moosburger, der die Dettinger Hintermannschaft fast im Alleingang zerlegte und mit einem schnellen Doppelpack in der 18. Minute und der 23. Minute auf 0:3 erhöhte. Im weiteren Verlauf verwalteten die Gäste das Ergebnis geschickt, während Dettingen kaum gefährlich vor das gegnerische Tor kam. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte Robin Weiss in der 86. Minute, der zum 0:4-Endstand traf.

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