SV Langenbach will Aufstiegsaspirant TSV Eching ärgern

Eching-Trainer Miljan Prijovic erwartet keine Wunderdinge. – Foto: Michalek

Im Nachholspiel treffen am Mittwoch unterschiedliche Ambitionen aufeinander. Der TSV Eching rechnet mit harter Arbeit auf dem Naturrasen.

Die einen wollen nicht absteigen, die anderen aufsteigen. Vor dem Nachholspiel zwischen dem SV Langenbach und dem TSV Eching (Mittwoch, 19 Uhr) liegen die Zielsetzungen der beiden Clubs zwar weit auseinander, doch sportlich könnte es eng werden. Denn nach der Winterpause gibt es in der Freisinger Kreisklasse noch viele Fragezeichen.

Die Langenbacher Fußballer gewannen zum Wiederauftakt ihr 50:50-Spiel in Attenkirchen mit 2:0 und sind damit im unteren Tabellendrittel wieder voll bei den Leuten. Die Partie gegen den TSV Eching ist natürlich eine große Nummer, aber das nächste Heimspiel am Sonntag gegen den FC Neufahrn (Vorletzter gegen Letzter) wird erst richtig heiß für den SVL.

In der ersten Hälfte der laufenden Kreisklassen-Saison waren die Echinger Zebras nicht so dominant, wie man gedacht hatte. Nun rechnen fast alle Trainer damit, dass der TSV zulegt. Eching-Coach Miljan Prijovic hat zuletzt beim glücklichen 1:0 gegen Paunzhausen keine Wunderdinge erwartet und deutet an, dass man sich in den nächsten Wochen durchmogeln müsse. „Wir haben die gesamte Vorbereitung nur auf Kunstrasen trainiert. Da war das erste Spiel auf Rasen sehr ungewohnt“, sagt der Trainer.

In Langenbach wird wieder auf Naturrasen gespielt. Prijovic rechnet am Mittwochabend eher mit harter Arbeit als mit Hacke, Spitze, eins, zwei, drei. Tatsache ist: Die Langenbacher haben durchaus eine Chance, nach dem wichtigen Dreier in Attenkirchen eine dicke Überraschung nachzuschieben.