SV Langenbach gegen FC Neufahrn: Der Verlierer steht ganz hinten

Julian Hauner vom SV Langenbach – Foto: fupa

Die beiden Kellerkinder treffen am Sonntag aufeinander. Für SV Langenbach und FC Neufahrn beginnen nun richtungsweisende Wochen im Abstiegskampf.

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ist der SV Langenbach in der Freisinger Kreisklasse ausgezeichnet aus der Winterpause gekommen – und hat fürs Erste auch die Rote Laterne abgegeben. Mit dem Heimmatch gegen den FC Neufahrn (Sonntag, 15 Uhr) und dann dem Gastspiel bei der SpVgg Mauern folgen weitere richtungsweisende Begegnungen.

Am Tabellenende haben Langenbach und Neufahrn auf den beiden Abstiegsrängen die Plätze getauscht. Deshalb empfängt nun Langenbach als Vorletzter mit einem Zähler Vorsprung das Schlusslicht Neufahrn. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, weil die sechs hinteren Mannschaften gerade mal fünf Punkte trennen. Für das Spiel am Sonntag in Langenbach steht allerdings auch fest, dass der Verlierer sich ganz hinten anstellen muss.

„Wir dürfen in den beiden Spielen gegen Neufahrn und dann in Mauern zumindest nicht ganz leer ausgehen“, sagt der Langenbacher Trainer Malte Keding. Nach dem guten Start könnte er gut damit leben, wenn seine Mannschaft aus den nächsten beiden Partien noch einmal vier Punkte holen würde. „Wir sind wieder voll dabei in der Liga“, beschreibt er die Situation. „Aber jetzt kommen zwei absolute Bigpoints. Und da darfst du auf keinen Fall verlieren.“

Der Aufschwung des SV Langenbach hat gute Gründe. In der ersten Saisonhälfte hatte der Verein mit einem der kleinsten Kader der Liga erst Schwierigkeiten beim Saisonstart – Stichwort: Ferienzeit – und dann im Herbst aufgrund mehrerer Verletzungen. Als Beispiel nennt der Coach Johannes Weber, der nach einem Kreuzbandriss wieder auf dem Platz steht. Er dürfte schon bald sein erstes Punktspiel in dieser Saison bestreiten.

Einen Schritt weiter ist der Mittelstürmer Julian Hauner, der gegen Attenkirchen und Eching nach langer Verletzung seine ersten beiden Auftritte absolvierte. Er hat nun 160 Kreisklassen-Minuten auf der Uhr, wartet allerdings noch auf seinen ersten Treffer. In der vergangenen Saison war Julian Hauner mit elf Toren in 18 Spielen eine Trumpfkarte.

Der FC Neufahrn ist zwar auf den letzten Platz abgerutscht, aber auch da herrscht Hoffnung. Beim 0:1 gegen Tabellenführer Dietersheim agierte der FCN voll auf Augenhöhe. Somit war dieses Match auch ohne Punkte ein guter Einstand für den neuen Trainer Bastian Schweiger. Er wies schon im Vorfeld des Aufeinandertreffens mit Dietersheim darauf hin, dass das Auswärtsspiel in Langenbach, was den Klassenerhalt betrifft, bedeutungsvoll wird. In Form von Langenbach, Paunzhausen und Mauern bekommt es Neufahrn nun mit drei der sechs Kellerkinder zu tun. Kein Zweifel: Für den SVL und den FCN starten richtungsweisende Wochen.