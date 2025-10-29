SV Langenapel führt Fairness-Tabelle klar an

Dahinter folgen Gardelegen (17 Gelbe in acht Spielen) und Uchtspringe (18 Gelbe in acht Spielen) auf den Plätzen zwei und drei. Beide Teams treten bislang ebenfalls weitgehend fair auf.
Etwas mehr Einträge auf dem Spielbericht gibt es beim Burger BC (16 Gelbe, 1 Rote) und Uenglingen (13/2 Gelbe, 2 Gelb-Rote), die sich den vierten Platz teilen. Auch Klötze (19 Gelbe, 1 Gelb-Rote) und Rossauer SV (15 Gelbe, 1 Rote) liegen mit ihren Werten im Mittelfeld.
Deutlich härter zur Sache ging es bisher bei den Teams aus dem unteren Drittel. Eintracht Salzwedel (25 Gelbe, 1 Gelb-Rote) und Kreveser SV (19 Gelbe, 2 Gelb-Rote) liegen schon jenseits der 20-Karten-Marke, bevor es mit Möhringen, Brettin/Roßdorf, Wahrburg und Letzlingen richtig unruhig wird.
Wahrburg (22 Gelbe, 1 Gelb-Rote, 2 Rote Karten) und Letzlingen (25/2 Gelbe, 2 Gelb-Rote) bilden aktuell das Schlusslicht der Fairness-Tabelle.
Während Langenapel mit beeindruckender Disziplin vorangeht, haben besonders Wahrburg und Letzlingen in puncto Fairness noch Luft nach oben. Insgesamt zeigt sich die Landesklasse 1 aber überwiegend von ihrer fairen Seite – kleine Ausreißer inklusive.