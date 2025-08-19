SV Langen will gegen Olympia Laxten den ersten Punkt der Saison

Während Laxten am erstem Spieltag zum Auftakt den Aufsteiger SV Veldhausen schlagen konnte, wartet der SV Langen nach wie vor auf den ersten Zähler. Die Gastgeber verloren zum Ligastart mit 3:6 im Heimspiel gegen Spelle-Venhaus II und daraufhin am zweiten Spieltag mit 0:1 bei Borussia Neuenhaus. Gegen Olympia Laxten soll soll dann nun mit dem ersten Dreier der Saison klappen – die Gäste kommen mit einer 2:0-Niederlage bei Alemannia Salzbergen nach Niederlangen gereist und wollen dementsprechend ebenfalls unbedingt punkten. Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt, dass es viel ausgeglichener nicht hätte ablaufen können, zwischen den beiden Teams. In vierzehn Aufeinandertreffen siegte Langen sechsmal, fünf Spiele ging an Laxten, dazu kommen drei Remis.