SV Langen verpflichtet Mittelfeldtalent Jonas Rosen In der Jugend bereits Erfahrung beim SV Meppen gesammelt von p.s. · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser

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Der SV Langen treibt seine Planungen für die kommende Bezirksliga-Saison weiter voran und kann einen vielversprechenden Neuzugang vermelden. Mit Jonas Rosen wechselt ein talentierter Mittelfeldspieler zum Schwarz-Gelben Lager.

Der junge Akteur bringt bereits eine interessante fußballerische Vita mit. In seiner Jugend sammelte Rosen Erfahrungen beim SV Meppen und steht aktuell noch für die A-Jugend der JSG Erika-Altenberge/Rütenbrock auf dem Platz. Nun folgt der Schritt in den Herrenbereich beim Bezirksligisten aus Langen. Die Verantwortlichen des SVL versprechen sich einiges vom Neuzugang. Vor allem seine Qualitäten im zentralen Mittelfeld haben die Vereinsverantwortlichen überzeugt.

„Jonas ist technisch versiert und bringt eine gute Dynamik mit, die uns mit Sicherheit weiterhelfen wird“, erklärt der neue Trainer Michael Holt und beschreibt damit die Stärken des Nachwuchsspielers. Doch nicht nur sportlich hinterlässt Rosen einen positiven Eindruck. Auch abseits des Platzes sehen die Verantwortlichen großes Potenzial für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. „Auch menschlich passt Jonas perfekt in unser Team“, betont Jeffrey Albers.