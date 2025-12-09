SV Langen und Trainer Tobias Schulte trennen sich

Der SV Langen aus der Bezirksliga Weser-Ems 3 muss zur Saison 2026/27 eine wichtige Personalie neu besetzen: Cheftrainer Tobias Schulte verlässt den Verein nach vier gemeinsamen Jahren. Wie der Klub auf Instagram mitteilte, erfolgte die Entscheidung auf Wunsch des Trainers und wurde Mannschaft sowie Verantwortlichen bereits frühzeitig kommuniziert.

Schulte hatte die 1. Herren im Sommer 2022 in einer Phase des Umbruchs übernommen. Doch gelang es dem Coach nicht nur, den Übergang zu stabilisieren, sondern ein dauerhaft konkurrenzfähiges Bezirksligateam zu formen. Besonders hervorgehoben wird seine Rolle in der Entwicklung junger Talente, die unter Schultes Führung zu tragenden Säulen im Kader gereift seien.

Der SV Langen verabschiedet seinen Trainer mit warmen Worten. Man danke Schulte „für sein großes Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz“ und wünsche ihm eine erfolgreiche Rückrunde. In der aktuellen Saison steht der SV nach 18 Spielen mit 27 Punkten auf Platz sieben.

In seiner ersten Saison bei Langen (2022/2023) konnte er den neunten Platz erreichen, während in den beiden darauffolgenden Jahren ein zehnter Platz zu verbuchen war. In seiner letzten Amtszeit hat er nun also die Chance seine beste Saisonleistung mit Langen zu erzielen und könnte auch einen neuen persönlichen Punktebestwert mit dem SV aufstellen (derzeit 44 Punkte 2022/2023).