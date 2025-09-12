SV Langen-Reserve gewinnt Spitzenspiel, kassiert aber erste Gegentore

Die Heimmannschaft startete sehr gut, denn „Xabi Alonso“, alias Christian Ameln, erzielte bereits nach neun Minuten das erste Tor. Danach vergaßen sie, gut weiterzuspielen, und die SG zeigte sich mit zwei Treffern von Christopher Arens und Erik Franzen sehr effektiv: Ein schöner Angriff und ein Freistoß sicherten die Tore.

Auch nach der Pause zeigte sich die Effektivität. Obwohl die Gäste gut in die zweite Hälfte starteten, war es der SV Langen, der nach Eckbällen zwei Tore erzielte: Zunächst der Niederländer Milan Buurman und vier Minuten später der erfahrene Gerd Raming-Freesen, ein langjähriger Stammspieler. Auch das vierte Tor erzielte Buurman, der zwei Minuten vor Schluss per Kopfball die Partie entschied. In der Nachspielzeit erhöhte Erik Franzen per verwandeltem Elfmeter auf 4:3.