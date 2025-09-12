Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
SV Langen-Reserve gewinnt Spitzenspiel, kassiert aber erste Gegentore
Gestern Abend stand in Niederlangen ein echtes Spitzenspiel der 2. Kreisklasse Emsland Nord auf dem Programm. Die zweite Mannschaft des SV Langen gewann 4:3 gegen den Tabellenführer SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger/Heede.
Beide Teams waren ungeschlagen, und die Gäste hatten nach fünf Spielen noch keinen Punkt abgegeben. Der SV Langen 2 hatte einmal unentschieden gespielt und drei Siege errungen, aber kein Gegentor kassiert. Nach dem gestrigen Abend war das zwar der Fall, aber das störte niemanden im Verein, denn man gewann das Spitzenspiel.
Die Heimmannschaft startete sehr gut, denn „Xabi Alonso“, alias Christian Ameln, erzielte bereits nach neun Minuten das erste Tor. Danach vergaßen sie, gut weiterzuspielen, und die SG zeigte sich mit zwei Treffern von Christopher Arens und Erik Franzen sehr effektiv: Ein schöner Angriff und ein Freistoß sicherten die Tore.
Auch nach der Pause zeigte sich die Effektivität. Obwohl die Gäste gut in die zweite Hälfte starteten, war es der SV Langen, der nach Eckbällen zwei Tore erzielte: Zunächst der Niederländer Milan Buurman und vier Minuten später der erfahrene Gerd Raming-Freesen, ein langjähriger Stammspieler. Auch das vierte Tor erzielte Buurman, der zwei Minuten vor Schluss per Kopfball die Partie entschied. In der Nachspielzeit erhöhte Erik Franzen per verwandeltem Elfmeter auf 4:3.