SV Langen nimmt Remis aus Flechum mit

Der SV Langen hat sich im Testspiel beim Kreisligisten Flechum mit einem 2:2 begnügen müssen. Jan-Luca Bruns brachte den Bezirksligisten in der 34. Minute nach Vorlage von Hendrik Schipmann in Führung. Flechum drehte die Partie jedoch noch vor und nach der Pause durch Treffer von Nico Gudewill (39.) und Nils Gudewill (61.). Erst sechs Minuten vor Schluss sicherte Oliver Klene mit seinem dritten Treffer der Vorbereitung den 2:2-Endstand für die Gäste. Insgesamt verfolgten 1.497 Zuschauer die Partie im FuPa-Liveticker.

Die SG Freren unterlag im Testspiel dem Landesligisten SV Holthausen-Biene mit 2:4. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Jannis Schnebeck (5.) früh in Führung. Ein Eigentor von Fynn Papenbrock erhöhte noch vor der Pause auf 0:2 (21.).

Nach dem Seitenwechsel baute Timo Lüken den Vorsprung auf 3:0 aus (52.). Freren zeigte jedoch Moral und verkürzte durch Moritz Reinermann in der 53. Minute auf 1:3. Hedon Selishta stellte wenig später den alten Abstand wieder her (56.), ehe Bennet Thelen mit dem Treffer zum 2:4 in der 69. Minute den Schlusspunkt setzte.