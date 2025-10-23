SV Langen erwartet eine ungemütliche Aufgabe in Werlte

Der Coach erwartet eine schwierige Aufgabe:

„Wir bereiten uns auf einen sehr unangenehmen Gegner aus Werlte vor. Werlte ist ein Aufsteiger, der die Liga aus den Jahren davor gut kennt. Sie haben vor zwei Jahren einen großen Umbruch gehabt und sind mittlerweile als Team gefestigt. Aus den letzten vier Spielen haben sie lediglich zwei Punkte geholt, und das macht es umso schwerer, in Werlte etwas zu holen“, so Schulte.

In der Tabelle liegt der SV Langen mit 17 Punkten aus 12 Spielen derzeit auf dem achten Platz. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen möchte das Team in Werlte wieder punkten, um den Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten.

Sparta Werlte belegt aktuell den zwölften Rang (12 Punkte) und wird alles daransetzen, im heimischen Stadion wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Trotz der jüngsten Durststrecke gilt die Mannschaft als kampfstark und heimstark – Attribute, die Langen alles abverlangen werden.

Beide Teams gehen hochmotiviert in die Partie: Werlte will den Negativtrend stoppen, während Langen mit einem Erfolg wieder näher an die oberen Tabellenränge heranrücken könnte.

Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag um 15:00 Uhr in Werlte.