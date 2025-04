SV Langen empfängt am Dienstagabend SV Vorwärts II

Das Hinspiel endete in einem Remis. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel, weil der SV Langen rund eine Viertelstunde vor Schluss noch ausgleichen konnte. Seitdem spielen die beiden Mannschaften eine ausgeglichenen Saison, was sich auch in der Tabelle widerspiegelt. Die Zweitvertretung Nordhorns steht mit 31 Zählern auf Platz acht, nur einem Platz dahinter steht der SV Langen mit 29 Punkten. Die Formkurve zeigt allerdings bei den Nordhornern aktuell deutlich steiler nach oben. Seit vier Spielen ist das Team von Pascal Arendt ungeschlagen und überzeugte auch zuletzt beim ungefährdeten Heimerfolg gegen den SV Surwold. Beim SV Langen läuft es derzeit eher so mittelmäßig. Am vergangenen Mittwoch gab es eine unerwartete Niederlage gegen den abstiegsbedrohten SV Bawinkel und auch ansonsten ist die Inkonstanz ein Problem bei den Gastgebern.

Anpfiff ist am Dienstagabend um 19:30 Uhr beim SV Langen.