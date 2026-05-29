SV Langen dreht frühes 0:1 und gewinnt Torfestival in Emslage

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Zehn Tore, ein diskutierter Elfmeter und ein spielfreudiger SV Langen: Zum Saisonabschluss bekamen die Zuschauer in Emslage noch einmal ein wildes Fußballpaket geschnürt. Nach frühem Rückstand drehte der Gast die Partie und gewann am Ende deutlich mit 7:3.

Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Beim VfL Emslage standen zwei Verabschiedungen auf dem Programm, anschließend ging es auf dem Platz direkt turbulent weiter. Zwar kassierte der SV Langen früh die erste Gelbe Karte der Partie gegen Leon Deters, doch zunächst jubelten die Gastgeber.

Nur wenige Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einer längeren Beratung auf den Punkt. Die Situation sorgte zunächst für Diskussionen, dann verwandelte Michael Cordes den Foulelfmeter sicher zum 1:1. Langen blieb dran und drehte die Partie noch vor der 20-Minuten-Marke komplett. Thorben Geers schickte Markus Raming-Freesen mit einem starken Steckpass auf die Reise, der schneller als sein Gegenspieler war und sicher zur Führung einschob.

Jan Lakeberg brachte Emslage nach zwölf Minuten in Führung. Über außen wurde der Ball scharf in die Mitte gespielt, Lakeberg schloss direkt ab und ließ dem Keeper keine Chance. Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten.

In der Folge war der SV Langen klar aktiver. Michael Cordes und Bartlomiej Kurowski vergaben weitere gute Möglichkeiten, während Emslage zunehmend unter Druck geriet. Kurz vor der Pause wurde es noch einmal hitzig. Nach dem Halbzeitpfiff kam es zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen dem Emslager Torwart und Langens Nummer vier, nachdem beim Abschlag offenbar geblockt wurde.

Emslage kommt kurz zurück, Langen antwortet sofort

Nach Wiederbeginn erhöhte zunächst Cordes auf 3:1. Der Angreifer bekam den Ball perfekt auf den Fuß serviert und musste nur noch einschieben. Doch Emslage meldete sich direkt zurück. Jan Bolmer profitierte von einem Torwartfehler und verkürzte auf 2:3.

Die Hoffnung der Gastgeber hielt allerdings nur wenige Augenblicke. Praktisch im direkten Gegenzug stellte der eingewechselte Jan-Luca Bruns den alten Abstand wieder her. Markus Raming-Freesen brachte den Ball präzise auf den Stürmer, der zum 4:2 traf.

Langen blieb gefährlich und nutzte die Unsicherheiten der Gastgeber konsequent aus. Nach einer missglückten Klärungsaktion des Emslager Keepers landete der Ball bei Bruns, der uneigennützig für Steffen Czolbe auflegte. Der köpfte zum 5:2 ein.

Später Schlagabtausch zum Saisonende

Auch wenn die Partie längst entschieden schien, steckte Emslage nicht auf. Timo Lüken verkürzte in der Schlussphase noch einmal auf 3:5 und sorgte dafür, dass der VfL weiter mutig nach vorne spielte.

Die letzten Treffer gehörten dann aber wieder dem SV Langen. In der Nachspielzeit köpfte Jan-Luca Bruns nach einer Ecke eiskalt zum 6:3 ein. Kurz darauf setzte Oliver Klene den Schlusspunkt. Nach einer Flanke von links lief er am zweiten Pfosten ein und jagte den Ball rechts oben in die Maschen.

Zwischendurch gab es noch eine Verletzungsunterbrechung bei Emslage sowie weitere Gelbe Karten auf Seiten des SV Langen. Am Ende blieb vor allem eines hängen: zehn Tore, reichlich Unterhaltung und ein souveräner 7:3-Auswärtssieg des SV Langen zum Saisonabschluss.