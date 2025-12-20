In der Laabertalhalle in Rottenburg ging's auf dem Futsal-Parkett teilweise heiß her. – Foto: Symbolfoto: pixabay/ planetfox

SV Landshut-Münchnerau und FC Leibersdorf nehmen Kurs aufs West-Finale Hallenmeisterschaft Kreis-West in Rottenburg an der Laaber: Bezirksligist TSV Langquaid scheitert in der Gruppenphase +++ TV Schierling unterliegt im Halbfinale späterem Turniersieger +++ A-Klassist Herrngiersdorf überrascht, fliegt aber haarscharf raus

Gott sei Dank hatten sich im Vorfeld im Rahmen der offiziellen Hallenmeisterschaft des Fußballkreises West noch zwei Teams für das Vorrundenturnier in Rottenburg an der Laaber finden können, sodass dieses im Vierer-Gruppen-Modus zu je vier Mannschaften an diesem Samstag ohne größere Umstrukturierungen über die Bühne gehen konnte. Am Ende durfte sowohl die Mannschaft des SV Landshut-Münchnerau jubeln, die sich in der Vormittagssession im Finale gegen den SV Puttenhausen deutlich mit 4:0 (Tore: Kainz, Graser Wiese, Fredlmeier) durchsetzen konnte, als auch der FC Leibersdorf, der am Nachmittag gegen die gastgebende SG Rottenburg/Oberhatzkofen am Ende mit 3:1 (Tore: Knogler, Linseisen, Rottmeier) triumphierte. Somit sind der Landshuter Kreissklassist und der Donau-Laaberer Kreisligist am 10. Januar beim West-Finale in Dingolfing ebenfalls mit dabei. Dazu stoßen auch die unterlegenen Finalisten. Der SV Puttenhausen und die SG Rottenburg/Oberhatzkofen fahren ebenfalls zur Kreis-Endrunde.

Gruppe 5 Eine Gruppe, die durchaus für eine, ja sogar zwei Überraschungen sorgte, denn: Nicht die favorisierten Teams aus Langquaid (Bezirksliga-West) und Ettenkofen (Kreisliga) konnten sich am Ende für das Halbfinale qualifizieren, sondern vielmehr die Underdogs aus Herrngiersdorf (A-Klasse) und Landshut-Münchnerau (Kreisklasse). Letztere Mannschaft marschierte gar ohne Niederlage als souveräner Gruppensieger in die nächste Runde; der Vertreter der A-Klasse Mainburg konnte sich im letzten Spiel aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen den schlussendlich drittplatzierten Bezirksligisten, den man mit 1:0 ("Golden Goal" von Sebastian Wagner) schlug, durchsetzen.

Gruppe 6 Ganz anders die Situation in Gruppe 6, in der die beiden Top-Teams aus Puttenhausen (Kreisklasse) und Neustadt a.d. Donau (Keisliga) ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Hier zogen gar beide Mannschaften ohne Niederlage in die Finalrunde ein. A-Klassist Türkspor Mainburg landete mit vier Punkten auf Platz drei der Tabelle; abgeschlagen auf dem letzten Rang hatte die SpVgg Kapfelsberg (A-Klasse) mit null Punkten und nur einem erzielten Tor das Nachsehen.