SV Kuppenheim - VfR Hausen 0:1 (0:0) : Weiterer wichtiger Dreier :

Vierter Sieg in den letzten fünf Spielen, die Aufholjagd der "Möhlinkicker geht weiter. Der am Ende verdiente 1:0-Sieg beim SV Kuppenheim, hievte die Gelb-Schwarzen endlich, vom Abstiegsrang 13 auf Platz 12, der schlussendlich am Saisonende reichen würde. Dies bei den sehr heimstarken Kuppenheimern, die zuletzt in 20 Heimspielen (16 Siege/4 Remis), seit 02.12.2023 ungeschlagen blieben (!!). Es war ein Match, das nur sehr wenige Torchancen, auf beiden Seiten kreierte. Hausen stand sehr hoch, während der SVK mit seiner Fünferkette, dementsprechend sehr tief verteidigte und sehr viele lange Bälle schlug. Der VfR hatte somit sehr viel Ballbesitz. Zur Pause stand es 0:0.

Das Baur-Team begann auch die zweite Hälfte gut, Möglichkeiten an und in den Strafräumen weiter Mangelware. In der 63. Spielminute aber dann doch das 0:1. Angriff über die linke Seite, Leandro "Lele" Einecker, spielte die Kugel mit einem Chip, über die letzte Kette. "Youngster" Joel Thoma nahm den Ball mit der Brust an und mit in den Strafraum, mit links traf er aus 14 Metern, in die rechte untere Ecke. Schon sein 6. Saisontreffer und was für ein wichtiger. Die Gastgeber intensivierten nun etwas, ihre Angriffsbemühungen. VfR-Goalie Marvin Mettenberger nun, mit zwei sehr guten Taten - aber die Null stand. Am Ende der Partie, eine "Standardflut" mit Ecken und Freistößen für die Einheimischen. Aber hervorragend, wie die Hausener Defensive alles weg verteidigte und nun zum zweiten Mal, in Folge zu Null spielte. Ablie Suwareh hatte in der 90. Minute, das 0:2 auf dem Fuß, aber der SV-Keeper Louis Manz, blieb sehr gut mit einer Fußabwehr, Sieger im eins gegen eins. Kapitän Erdem Bayram kurz und knapp mit einem großen Lob für sein Team: "Verdienter Sieg mit sehr viel Ballbesitz, Klasse verteidigt und ein Riesenschritt nach vorne (!!!)".

***Mike Gaulrapp***