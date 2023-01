Die Tabellenspitze noch greifbar nahe: Für den SV Kulmain (in Blau) ist eine sofortige Rückkehr in die Bezirksliga immer noch ein Thema. – Foto: Josef Trummer

SV Kulmain: Noch ist der sofortige Wiederaufstieg drin Eine Schwächephase im Oktober letzten Jahres sorgte dafür, dass der SVK aus der Position des Gejagten in die des Jägers schlüpfen musste

Nach vielen Jahren Zugehörigkeit in Bezirksliga und zuvor Bezirksoberliga - unterbrochen durch den „Ausrutscher“ 2016, als man nach Abstieg in die Kreisliga allerdings sofort wieder zurück in die gewohnte Umgebung schaffte - erwischte es den SV Kulmain zum Ende der zurückliegenden Saison wieder einmal. Mit einem doch deutlichen Rückstand zum Relegationsplatzinhaber SpVgg Schirmitz mussten die Gelb-Schwarzen in den sauren Apfel des Abstiegs beißen und gingen nun in der Saison 2022/23 in der Kreisliga Nord an den Start.

Im personellen Bereich sollte sich im Sommer 2022 einiges tun beim SVK: Den Abgängen Philipp Hackl (zum TSV Kastl b. Kemnath) und Gerhard Tretter (zum SV Immenreuth) standen gleich neun Neuzugänge gegenüber. Neben Sebastian Mühlhofer (FC Tremmersdorf), Christian Floegel (SpVgg Neustadt/Kulm), Marcel Ponnath (SSV Brand) Christian Hartmann (SVSW Kemnath) und Manuel Bodner (SpVgg Mögeldorf) rückten mit Jonas Schmidt Jakob Scherm, Carlos Blanco Mendi und Miguel Blanco Mendi vier Nachwuchstalente aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich auf. Was hatte man sich beim SV Kulmain nun vorgenommen für diese Kreisligasaison, etwa gleich den sofortigen Wiederaufstieg? Coach Elvir Zekic stellte klar, das der nicht unbedingt verfolgt werden würde. Man wolle durch erfolgreichen Fußball wieder zum Spaß zurückkehren. Denn die Stimmung wäre nach den beiden vorausgegangenen Jahren und vielen Niederlagen, sowie dem Abstieg nicht optimal. So verhielt man sich auch bei der Formulierung des Saisonziels erst einmal vorsichtig, das Erreichen eines einstelligen Tabellenplatzes sollte machbar sein. Der Start in die neue Saison eine Etage tiefer als gewohnt verlief dann anders, als man sich ihn vorgestellt hatte. Beim Derby in Haidenaab setzte es eine unerwartete 1:2-Niederlage, von der sich, so Zekic, seine Mannschaft aber nicht hätte irritieren lassen. Tatsächlich zeigte die Mannschaft in der Folgezeit sofort eine beeindruckende Reaktion, wuchs stark zusammen und holte aus den folgenden sechs Partien sechzehn Zähler, unter anderem gegen Ligafavoriten wie Schirmitz, DJK Weiden oder den FC Tremmersdorf. Auffällig dabei, dass sich die Jungs des SVK dabei als absolute Minimalisten erwiesen. Hinten absolut stabil - nur vier Gegentore in den ersten sieben Spielen - und in der Offensive geizig beim Toreschiessen, aber effektiv. Neun Saisontore hatten gereicht, um am 7. Spieltag die Tabellenführung zu übernehmen. So hatten in den Runden 4 bis 7 die Ergebnisse 1:0, 0:0, 1:0 und nochmals 1:0 gereicht, um satte zehn Punkte einzufahren.