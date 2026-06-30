SV Krupunder/Lohkamp bastelt weiter am Aufstiegskader Der SV Krupunder/Lohkamp arbeitet weiter am Kader für die Saison 2026/27. Ein junger Defensivspieler kommt, ein bekanntes Gesicht kehrt an den Furtweg zurück. von red · Heute, 06:59 Uhr · 0 Leser

Roberto Rodriguez Estevez (l.) kehrt zurück. – Foto: Verein

Der SV Krupunder/Lohkamp hat zwei weitere Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Darin Shayne Williams kommt ein junger Defensivspieler zum Klub, zudem kehrt Roberto Rodriguez Estevez an den Furtweg zurück. Damit bekommt die Mannschaft sowohl zusätzliche Stabilität in der Defensive als auch Erfahrung für das Zentrum des Teams.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Williams ist 21 Jahre alt und war zuletzt für Komet Blankenese aktiv. Zuvor sammelte er bereits Erfahrungen bei Blau-Weiß 96 Schenefeld. Nun folgt für ihn der nächste Schritt beim SV Krupunder/Lohkamp, der in seiner Kaderplanung erkennbar auf Mischung setzt: Entwicklungspotenzial auf der einen Seite, Routine und Vereinskenntnis auf der anderen. Williams soll die Defensive stabilisieren In den Vereinsmedien beschreibt der Klub Williams als „jungen und ambitionierten Defensivspieler“. Besonders hebt der Verein Eigenschaften hervor, die zu einem modernen Abwehrspieler passen sollen: Zweikampfstärke, Tempo, Dynamik und Abgeklärtheit im Spielaufbau.

Mit seiner robusten Spielweise und Ruhe am Ball soll Williams der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Gerade diese Kombination aus defensiver Präsenz und sauberem Aufbau dürfte für den Klub interessant sein, weil sie nicht nur das Verteidigen betrifft, sondern auch den ersten Pass in die eigene Spielgestaltung. Für Williams ist der Wechsel zugleich eine neue Entwicklungsstufe. Nach Stationen bei Komet Blankenese und Blau-Weiß 96 Schenefeld schließt er sich nun einem Verein an, der ihn ausdrücklich als Verstärkung für die Defensive einplant.