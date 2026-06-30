SV Krupunder/Lohkamp bastelt weiter am Aufstiegskader

Der SV Krupunder/Lohkamp hat zwei weitere Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Mit Darin Shayne Williams kommt ein junger Defensivspieler zum Klub, zudem kehrt Roberto Rodriguez Estevez an den Furtweg zurück. Damit bekommt die Mannschaft sowohl zusätzliche Stabilität in der Defensive als auch Erfahrung für das Zentrum des Teams.
Williams ist 21 Jahre alt und war zuletzt für Komet Blankenese aktiv. Zuvor sammelte er bereits Erfahrungen bei Blau-Weiß 96 Schenefeld. Nun folgt für ihn der nächste Schritt beim SV Krupunder/Lohkamp, der in seiner Kaderplanung erkennbar auf Mischung setzt: Entwicklungspotenzial auf der einen Seite, Routine und Vereinskenntnis auf der anderen.
In den Vereinsmedien beschreibt der Klub Williams als „jungen und ambitionierten Defensivspieler“. Besonders hebt der Verein Eigenschaften hervor, die zu einem modernen Abwehrspieler passen sollen: Zweikampfstärke, Tempo, Dynamik und Abgeklärtheit im Spielaufbau.
Mit seiner robusten Spielweise und Ruhe am Ball soll Williams der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Gerade diese Kombination aus defensiver Präsenz und sauberem Aufbau dürfte für den Klub interessant sein, weil sie nicht nur das Verteidigen betrifft, sondern auch den ersten Pass in die eigene Spielgestaltung.
Für Williams ist der Wechsel zugleich eine neue Entwicklungsstufe. Nach Stationen bei Komet Blankenese und Blau-Weiß 96 Schenefeld schließt er sich nun einem Verein an, der ihn ausdrücklich als Verstärkung für die Defensive einplant.
Neben Williams hat der SV Krupunder/Lohkamp auch die Rückkehr von Rodriguez Estevez, zuletzt für VfL Hammonia aktiv, vermeldet. Der erfahrene Spieler ist am Furtweg kein Unbekannter. Bereits in der Saison 2024/25 gehörte er zur Mannschaft und hatte nach Vereinsangaben Anteil an einer starken Spielzeit, die der Klub als Vizemeister abschloss.
Der Verein setzt bei Rodriguez Estevez vor allem auf Erfahrung, Spielintelligenz und Ruhe am Ball. In der Mitteilung heißt es, er könne der Mannschaft erneut wichtige Impulse geben. Besonders betont der Klub dabei, dass Rodriguez Estevez trotz seiner Rolle als einer der erfahrensten Spieler im Kader weiterhin laufstark, zweikampfstark und ehrgeizig auftrete.
Seine Jahre im Hamburger Amateurfußball sollen ihn zu einem wichtigen Baustein machen - sportlich auf dem Platz, aber auch als Orientierungspunkt innerhalb der Mannschaft. Damit ergänzt seine Rückkehr das Profil des Kaders sinnvoll: Williams bringt Jugend und Dynamik, Rodriguez Estevez Erfahrung und Vertrautheit mit dem Verein.
Für den SV Krupunder/Lohkamp sind es zwei Transfers, die unterschiedliche Funktionen erfüllen, aber in dieselbe Richtung zeigen. Der Kader soll stabiler, reifer und zugleich entwicklungsfähig bleiben.
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