SV Krün zu viert ins Trainingslager: „Eine Top-Woche – leider lächerlich in Sachen Fußball“ Trainer plant bereits mit Abstieg Verlinkte Inhalte Kreisklasse Gruppe 3 SV Krün ASV Eglfing

Der SV Krün startete im Rahmen der Wintervorbereitung ins Trainingslager nach Ägypten – mit vier Spielern. Jetzt plant der Verein mit dem Abstieg.

Zumindest Stephan Benz hakt das Trainingslager als vollen Erfolg ab. Für wenig Geld flogen und kamen seine Krüner in Ägypten unter. Vier Stunden standen sie täglich auf dem Platz. „Eine Top-Woche – leider lächerlich in Sachen Fußball“, sagt der Trainer. Denn in den Flieger gen Sonne stiegen gerade einmal vier Spieler. Anfangs, bei der ersten Abfrage, hatten sich noch 16 Mann gemeldet. Doch je konkreter die Sache mit dem Camp wurde, desto weniger Interessenten fanden sich. SV Krün: Motivation und Talent für die A-Klasse – Abstimmung für Antritt in der Kreisklasse

Die Geschichte steht symptomatisch für die Vorbereitung beim Kreisklassisten, ach was, für die ganze Saison. Alles begann vor knapp einem Jahr mit einem Votum nach der A-Klassen-Meisterschaft. Damals hockte man sich im Sportheim zusammen, brachte sämtliche Argumente, pro wie contra Aufstieg, vor und stimmte am Ende ab. Die Mehrheit erreichten damals die Befürworter des nächsthöheren Klassements. Aber Benz wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, dass sein Club dort mit seinen Mitteln falsch aufgehoben ist. „Wir haben ja in der A-Klasse nur dreckigen Konterfußball gespielt“, sagt der Coach. Ihm aber war es wichtig, seinen Sportlern die Entscheidung zu überlassen. Nach einer Halbserie, in der – was Verletzungen angeht – so ziemlich alles schiefgelaufen ist, dürften nun alle verstanden haben: „Mit den Leuten, der Motivation und dem Talent ist die A-Klasse die richtige Liga.“ So., 09.03.2025, 14:00 Uhr ASV Eglfing ASV Eglfing SV Krün SV Krün 4 0 Abpfiff