SV Kressbronn vor Reifeprüfung – TSV Eschach will nachlegen

Zwei Nachholspiele des 16. Spieltags rücken in dieser Woche in den Fokus der Bezirksliga Bodensee. Während der SV Kressbronn am Ostermontag mit der heimstarken TSG Ailingen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen empfängt, kämpft der TSV Eschach am Samstag bei der SGM Unterzeil/Seibranz um den Anschluss an die Spitzenplätze.