SV Kressbronn und SV Vogt marschieren im Gleichschritt

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Bodensee hielt das Titelrennen offen: Sowohl der SV Kressbronn als auch der SV Vogt feierten souveräne Siege und bleiben punktgleich an der Spitze. Im Verfolgerfeld kassierte die TSG Ailingen eine deutliche Niederlage in Brochenzell, während der SV Baindt nach Rückstand in Achberg eindrucksvoll zurückkam. Weingarten bezwang Unterzeil/Seibranz im direkten Duell, Leutkirch überraschte in Bergatreute. Für den FC Scheidegg und den SV Achberg wird die Lage im Tabellenkeller zunehmend prekär.