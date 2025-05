SV Kressbronn gegen SGM Unterzeil gefordert, Vogt trifft auf Scheidegg

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Achberg SV Achberg 15:00 live PUSH



Nach dem 4:1-Erfolg gegen die TSG Ailingen geht der VfL Brochenzell mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den SV Achberg. Die Gastgeber belegt mit 34 Punkten auf Platz 11. Achberg steht mit nur 21 Zählern weiter auf einem direkten Abstiegsplatz und ist bei sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsrang zum Punkten verdammt.

---

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen SV Bergatreute Bergatreute 15:00 PUSH



Für die TSG Ailingen geht es mit 41 Punkte um die Verteidigung von Platz drei, die Mannschaft will nach dem Ausrutscher in Brochenzell eine Reaktion zeigen. Der SV Bergatreute steht nach dem 1:4 gegen Leutkirch ebenfalls unter Druck, will aber den Auswärtsauftritt nutzen um zurück in die Spur zu finden.

---