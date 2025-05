SV Kressbronn empfängt Meckenbeuren, Vogt muss in Tettnang nachlegen

Der SV Weingarten will nach der knappen 2:3-Niederlage in Meckenbeuren zurück in die Erfolgsspur. Mit 34 Punkten ist der Anschluss an das Verfolgerfeld noch gegeben, ein Heimsieg wäre dafür jedoch Pflicht. Die Gäste aus Unterzeil/Seibranz haben mit 39 Punkten eine starke Ausgangsposition und könnten mit einem Auswärtssieg sogar vorübergehend Platz drei erobern.

---

So., 11.05.2025, 16:00 Uhr SV Kressbronn Kressbronn TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 16:00 live PUSH



Der neue Tabellenführer SV Kressbronn will seine Spitzenposition im Heimspiel gegen den TSV Meckenbeuren festigen. Nach dem 4:0 in Baindt und dem 3:1 im Nachholspiel gegen Brochenzell scheint die Mannschaft in Topform. Der Tabellenneunte Meckenbeuren reist allerdings mit zwei Siegen im Rücken an und will die Serie fortsetzen – ein spannendes Duell ist vorprogrammiert.

---