SV Kressbronn empfängt Maierhöfen, SV Vogt ist in Mochenwangen zu Gast

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Bodensee spitzt sich das Titelrennen weiter zu: Der SV Kressbronn und der SV Vogt liegen punktgleich an der Spitze und kämpfen um die Meisterschaft. Kressbronn empfängt den SV Maierhöfen/Grünenbach, Vogt reist zum abstiegsbedrohten SV Mochenwangen. Der SV Baindt kann rechnerisch nicht mehr in das Titelrennen eingreifen, möchte aber Rang drei absichern. Im Tabellenkeller hofft der SV Achberg gegen den TSV Meckenbeuren auf wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute VfL Brochenzell Brochenzell



Der SV Bergatreute steht mit 39 Zählern auf Platz acht und könnte mit einem Sieg auf Platz fünf vorrücken. Der SV Bergatreute feierte zuletzt ein Last-Minute-Comeback in Ailingen, während Brochenzell mit der Heimniederlage gegen Achberg einen Rückschlag erlitt. Brochenzell belegt mit 34 Punkten Platz 11 und hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang TSG Ailingen TSG Ailingen



Der TSV Tettnang verlor zuletzt mit 0:3 in Leutkirch und steckt mit 32 weiterhin Punkten im Abstiegskampf fest. Ailingen verspielte gegen Bergatreute eine 2:0-Führung in der Nachspielzeit und steht bei 41 Punkten noch in Schlagweite zu Platz drei. Beide Mannschaften werden auf Wiedergutmachung aus sein.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr FC Scheidegg FC Scheidegg FC Leutkirch FC Leutkirch



Der FC Scheidegg steht seit dem 26. Spieltag als erster Absteiger fest und kann befreit aufspielen. Für den FC Leutkirch bietet sich hingegen die Chance, mit einem weiteren Sieg auf einen Nichtabstiegsplatz zu springen. Nach dem 3:0 gegen Tettnang dürfte das Selbstvertrauen bei den Gästen vorhanden sein.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Mochenwangen Mochenwangen SV Vogt SV Vogt



Der SV Mochenwangen bleibt mit 27 Punkten in akuter Abstiegsgefahr und empfängt den Tabellenzweiten SV Vogt. Vogt zerlegte Scheidegg zuletzt mit 8:1 und will Kressbronn im Titelrennen weiterhin unter Druck setzen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten TSV Eschach TSV Eschach



Nach der 3:5-Niederlage in Maierhöfen will der Tabellenneunte SV Weingarten zuhause wieder in die Erfolgsspur finden. Der TSV Eschach (mit 42 Punkten auf Platz 4) ist seit vier Spielen ungeschlagen und möchte seine Serie weiter ausbauen. Weingarten liegt mit 37 Punkten auf Platz neun und würde mit einem Dreier einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Der SV Kressbronn ist nach dem klaren 4:0-Sieg in Unterzeil weiter Spitzenreiter – punktgleich mit dem SV Vogt, aber mit besserer Tordifferenz. Gegen Maierhöfen zählt für die Mannschaft nur ein Sieg. Die Gäste reisen nach einem 5:3-Erfolg gegen Weingarten mit Selbstvertrauen an und belegen mit 39 Punkten Rang sieben.