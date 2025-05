SV Krechting hält die Klasse, SV Spellen zündet Feuerwerk

SV Emmerich-Vrasselt – SV Krechting 3:4

SV Emmerich-Vrasselt: Till Valte, Rainer Offergeld, Matthias Goertz, Lukas Janßen, John Maaßen, Tuncay Nokta (87. Daniel Vollmer), Noah Maaßen, Maurice Verhey (17. Azad Ekinci), Benjamin Jesche (76. Alan Zabek), Rejsan Nurkovic (46. Marc Warthuysen), Jan Kurt Giesbers - Trainer: Thomas Driever

SV Krechting: Leon Hendrik Rottbeck, Luca Flak, Lennart Heller (88. Hendrik Klein-Hessling), David Lehrig, David Gast, Jörn Degeling (72. Lars Teriete), Nick van der Linde, Dario Kock, Philipp Rensing (85. Johannes Hiebing), Frank Ellering (66. Marvin Wienand), Tobias Heinrichs - Trainer: Hans-Georg Trinker

Schiedsrichter: Tom Luis Gamradt - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Lennart Heller (32.), 1:1 Rejsan Nurkovic (43.), 2:1 Jörn Degeling (47. Eigentor), 2:2 David Gast (61.), 2:3 Lennart Heller (81.), 2:4 Philipp Rensing (82.), 3:4 Jan Kurt Giesbers (90.)

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Olympia Bocholt - DJK Rhede

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - GSV Viktoria Suderwick

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Krechting - SV Brünen

So., 18.05.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 18.05.25 15:15 Uhr SV Spellen - Westfalia Anholt



33. Spieltag

Sa., 24.05.25 12:30 Uhr Hamminkelner SV - SC TuB Mussum 1926

So., 25.05.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick II - DJK Rhede

So., 25.05.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Krechting

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Bislich - TuS Haffen-Mehr

So., 25.05.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - VfR Mehrhoog

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Spellen

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - FC Olympia Bocholt

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Brünen - PSV Wesel II

