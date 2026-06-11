SV Kranzberg zeigt Moral – High Noon am Samstag Relegation zur Bezirksliga von Matthias Spanrad · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

Relegation zwischen Kranzberg und Reichertsheim – Foto: Spanrad

Der SV Kranzberg und der SV Reichertsheim trennten sich im Hinspiel der Relegation zur Bezirksliga mit 1:1. Kapitän Florian Edlhuber sorgte für den Ausgleich.

Alles auf Anfang: Das Hinspiel der zweiten Relegationsrunde zur Bezirksliga brachte am Dienstagabend in Kranzberg vor knapp 500 Zuschauern keinen Sieger hervor. Leistungsgerecht trennten sich die Hausherren und der SV Reichertsheim mit 1:1 (0:0). Damit kommt es am Samstag im Landkreis Mühldorf zu einem echten Aufstiegsshowdown. Die Bezirksliga ruft – und entsprechend motiviert gingen die beiden Kreisligisten in die Partie. Sie boten ein deutlich ansehnlicheres Match als noch vor einer Woche, als sich die Kranzberger an gleicher Stelle gegen Hohenwart zu einem 2:1-Sieg gemüht hatten. Wirklich riesige Torchancen waren zwar auch dieses Mal nicht im Überfluss zu notieren – genauer gesagt blieb es bei jeweils einer bis zur Pause –, doch der SVK war bemüht, das Zepter zu übernehmen, und presste früh. Doch auch Reichertsheim setzte immer wieder Nadelstiche. Vor allem Stürmer Felix Wieser war für die Gastgeber nur schwer zu greifen. Auf der anderen Seite probierte es der SV Kranzberg immer wieder mit gezielten Flügelläufen, doch mehr als Florian Edlhubers Kopfball nach einer Ecke (40.) sprang dabei nicht heraus.

Hälfte zwei beginnt mit weniger Tempo Durchgang zwei begann eher verhaltener. Niemand wollte den ersten Fehler machen. Sowohl Kranzberg als auch Reichertsheim wagten sich nur noch bedingt heraus. Vieles blieb Stückwerk. Und dann hatten die Ampertaler richtig Dusel: Reichertsheim war nach einem Angriff durchgekommen, und Matthias Vital kam gerade noch an den Ball. Doch sein Schuss knallte nur gegen den Pfosten. Kurze Zeit später lag der SVK trotzdem hinten: Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte spielten es die Gäste zu flink für Kranzberg, und nach einem schnellen Flügellauf landete das Leder im Zentrum, wo Dominik Geigenscheder locker einschob (80.). Kranzbergs Keeper Devid Kerciku hatte dabei nicht die beste Figur abgegeben. Reichertsheims Anhang feierte den Treffer mit Pauken und Trompeten lautstark – ein Vorgeschmack auf das, was die Schützlinge von Coach Dennis Hammerl im Rückspiel erwarten dürfte.