SV Kranzberg verpasst trotz Elfmetertor den Sprung auf Platz zwei

Der SV Kranzberg kam in Berglern nur zu einem 1:1-Unentschieden. Damit verpasste das Team im Aufstiegsrennen der Kreisliga eine große Chance.

Die Konkurrenz aus Allershausen hatte mit einem mageren Remis am Donnerstagabend in Moosburg die Chance auf dem Silbertablett serviert. Doch die Fußballer des SV Kranzberg nutzten diese Steilvorlage nicht: Sie spielten am Samstag beim SV Eintracht Berglern ebenfalls nur 1:1 (0:0) und verpassten in der Kreisliga 2 damit den Sprung auf den zweiten Platz. Das war im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga zu wenig. Deswegen war SVK-Sprecher Stephan Schikowski durchaus geknickt: „Am Ende war es für uns sogar ein eher glücklicher Punkt.“

Im ersten Durchgang hatten sich beide Teams noch weitgehend neutralisiert. Wirklich nennenswerte Szenen? Fehlanzeige. Das änderte sich nach dem Seitentausch, als die Gäste aus Kranzberg zunächst die Partie bestimmten: Stefan Schleypen und Julian Gebhard vergaben aber beste Chancen. Besser machte es die Eintracht: Berglern spielte sich über links fein durch, und die anschließende Hereingabe von der Grundlinie drückte Maurice Steck ins Tor (75.). Diesem 0:1 liefen die Ampertaler nun hinterher, kamen allerdings bald zum Ausgleich: Nach einem Foul an Schleypen gab’s einen Elfmeter, den Gebhard sicher verwandelte (81.). Doch die Gäste hatten Glück. Denn kurz vor Schluss vergab Lucas Wastian für Berglern die dicke Chance auf den Sieg.