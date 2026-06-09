SV Kranzberg trifft auf Reichertsheim: „Wir sind nicht der Favorit“

Mit dem zwölften Mann im Rücken: Die SVK-Fußballer wollen sich am Dienstagabend im Hinspiel vor heimischer Kulisse eine aussichtsreiche Ausgangsposition verschaffen. – Foto: Spanrad

Nun geht es rein in die finale Relegationsrunde – und seit Samstag steht auch fest, mit wem es der Kreisliga-Vizemeister aus dem Ampertal zu tun bekommt: Es ist der SV Reichertsheim, der seinerseits die erste Runde mit einem 2:0 und einem 1:2 gegen den SC Anger überstanden hat. Wirklich euphorisch sind die SVK-Verantwortlichen nicht mit Blick auf das Hinspiel am Dienstagabend um 19 Uhr in Kranzberg. „Die nächste Runde wird enger“, erklärte etwa Abteilungsleiter Michael Kopp. Und: „Wir sind sicher nicht der Favorit.“ Natürlich, ein wenig Understatement darf schon sein vor zwei solch entscheidenden Partien. Das Rückspiel steigt am Samstag um 15 Uhr in Reichertsheim.

Es war ein verrücktes Fußballmatch, das die mehr als 900 Zuschauer da am Freitagabend in Hohenwart erlebt haben. Strahlender Sieger war am Ende der SV Kranzberg, der dank seines 2:1-Erfolgs im Hinspiel mit einem nahezu epischen 11:11 nach Elfmeterschießen in die zweite Relegationsrunde zur Bezirksliga eingezogen ist. Damit steht der Verein kurz vor dem größten Triumph seit Jahrzehnten.

Die Kreisliga wäre für viele ein Novum

Allerdings: Es gibt einige Faktoren, die für eine schwierige Aufgabe sprechen. Zum einen verpasste die Truppe aus dem Landkreis Mühldorf nur um einen Zähler die Meisterschaft in der Kreisliga 1 Inn/Salzach. Zum anderen geht die Reichertsheimer Mannschaft mit reichlich Bezirksliga-Erfahrung ins Rennen: In den vergangenen zehn Jahren spielte der Club fünfmal im Oberhaus des Bezirks. Etliche Fußballer im Kader haben Bezirksliga-Spiele in der Vita stehen – wie etwa Felix Wieser, mit 14 Treffern Reichertsheims bester Torschütze in der Liga.

„Ich sehe uns schon ein bisschen in der Außenseiterrolle“, betont auch Kranzbergs Spielertrainer Dennis Hammerl.

Außer ihm und Trainerkollege Thomas Edlböck haben bei den Ampertalern nur wenige schon mal höher als in der Kreisliga gespielt. „Trotzdem wollen wir jetzt natürlich aufsteigen“, motiviert Hammerl seine Mannen für die beiden alles entscheidenden Partien. Ob es dabei von Vorteil ist, dass die Blau-Weißen zu Hause vorlegen können und erst am Samstag auswärts ran müssen? Das könne man drehen und wenden, wie man wolle, sagt Hammerl, „da gibt es beide Sichtweisen“. Immerhin: Den Kranzbergern bleibt eine weite Auswärtsfahrt unter der Woche erspart.

Personell sieht es gut aus

Was sich beim SVK schon ändern sollte: Offensiv müssen die Ampertaler eine Schippe drauflegen. In der ersten Relegationsrunde gegen den TSV Hohenwart erspielte sich das Team nur wenige nennenswerte Torchancen. Alle drei regulären Treffer fielen nach Eckstößen. „Dafür haben wir – wie schon die ganze Saison – hinten nicht wirklich was zugelassen“, schwärmt Coach Hammerl.

Ebenfalls positiv: In personeller Hinsicht können die Kranzberger beinahe aus dem Vollen schöpfen. Einzig Verteidiger Felix Wieser muss für die wichtigsten Partien der Saison passen. Wie bereits im Rückspiel in Hohenwart fehlt er urlaubsbedingt. Er verpasste damit das epische Elfmeterdrama.