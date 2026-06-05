SV Kranzberg schlägt TSV Hohenwart – beide Tore nach Standards Fußball Relegation zur Bezirksliga von Matthias Spanrad · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Kranzberger Matchwinner: Thomas Kopp (blaues Trikot) war zweimal nach Standardsituationen zur Stelle und verschaffte seinem Team damit eine gute Ausgangslage. – Foto: Spanrad

Der SV Kranzberg hat das Hinspiel der ersten Relegationsrunde zur Bezirksliga gegen den TSV Hohenwart mit 2:1 gewonnen. Thomas Kopp erzielte beide Treffer.

Der Bezirksliga-Traum lebt bei den Fußballern des SV Kranzberg: Das Hinspiel der ersten Relegationsrunde gegen die Kreisliga 1-Truppe des TSV Hohenwart gewannen die Ampertaler am Dienstagabend schlussendlich knapp, aber verdient mit 2:1 (1:0). Das Rückspiel steigt am Freitag um 19 Uhr in Hohenwart. Am Ende wusste SVK-Spielertrainer Dennis Hammerl nicht so recht, wie er die Partie resümieren sollte. Sein Team hatte gerade das erste Match für sich entschieden – hundertprozentig überzeugend war der Auftritt des Vizemeisters der Kreisliga 2 jedoch nicht. „Das war nicht das beste Spiel“, gab Hammerl ehrlich zu. „Wenigstens haben wir es im letzten Drittel gut verteidigt.“

Führung aus Standardsituation Es war das, was den SVK bereits die ganze Saison über ausgezeichnet hatte: Die Viererkette der Kranzberger stand felsenfest. Die Gäste aus Hohenwart hatten vom Anpfiff weg und insbesondere im ersten Durchgang ihre liebe Mühe, überhaupt einen Weg durch die Verteidigungsreihe der Ampertaler zu finden. Rasch waren Lauf- und Passwege zugestellt – und ab der 20. Spielminute pressten die Hausherren vorne auch mutiger. Allerdings: Auch der SVK kreierte keine wirklichen Torchancen. Und so resultierte die Führung aus einer Standardsituation: Der TSV fabrizierte zunächst beinahe ein Eigentor, Keeper Alexander Bäuerle klärte gerade noch so zur Ecke. Diese schlug Thomas Edlböck an den langen Pfosten, wo Thomas Kopp relativ unbedrängt einköpfen konnte (33.). Jetzt hatten die Kranzberger mehr Kontrolle, ohne jedoch offensiv Akzente zu setzen. Hohenwart wirkte durch den Rückstand dagegen durchaus gehemmt.