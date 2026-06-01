SV Kranzberg schlägt Nandlstadt und löst Ticket zur Relegation Fußball Kreisliga 2 von Matthias Spanrad · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der Mann des Tages: Julian Gebhard war an allen Kranzberger Treffern beteiligt. Eines machte er selbst. – Foto: Lehmann

Der SV Kranzberg gewinnt sein letztes Saisonspiel gegen den TSV Nandlstadt. Die Hallertauer Fußballer sind damit abgestiegen.

Zumindest für den SV Kranzberg geht die Saison noch weiter: Die Ampertaler gewannen ihr abschließendes Saisonspiel in der Kreisliga 2 verdient mit 3:1 (0:1) gegen den TSV Nandlstadt, der damit nach zwei Spielzeiten „Lebwohl“ sagen und als Tabellenvorletzter den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten muss. Entsprechend enttäuscht waren die Hallertauer hinterher. „Ich bin schon sehr traurig“, gab ein gefrusteter Abteilungsleiter Sebastian Löffler zu. „Wir haben uns das aber selbst zuzuschreiben.“ Zu schwach waren die Nandlstädter Leistungen im Kalenderjahr 2026, schlussendlich kommt der Abstieg nicht überraschend. Selbst die Moosinninger Steilvorlage (nur 0:0 gegen Schlusslicht FC Eitting) konnten die Nandlstädter nicht nutzen. „Eigentlich haben wir ein gutes Spiel abgeliefert“, sagte Spielertrainer Andreas Buchberger. „Abgestiegen sind wir aber sowieso nicht heute.“