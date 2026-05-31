SV Kranzberg schlägt Nandlstadt 3:1 und löst Ticket zur Relegation

Der Mann des Tages: Julian Gebhard war an allen Kranzberger Treffern beteiligt. Eines machte er selbst. – Foto: Lehmann

Der SV Kranzberg gewinnt sein letztes Saisonspiel gegen den TSV Nandlstadt. Die Hallertauer Fußballer sind damit abgestiegen.

Zumindest für den SV Kranzberg geht die Saison noch weiter: Die Ampertaler gewannen ihr abschließendes Saisonspiel in der Kreisliga 2 verdient mit 3:1 (0:1) gegen den TSV Nandlstadt, der damit nach zwei Spielzeiten „Lebwohl“ sagen und als Tabellenvorletzter den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten muss.

Entsprechend enttäuscht waren die Hallertauer hinterher. „Ich bin schon sehr traurig“, gab ein gefrusteter Abteilungsleiter Sebastian Löffler zu. „Wir haben uns das aber selbst zuzuschreiben.“ Zu schwach waren die Nandlstädter Leistungen im Kalenderjahr 2026, schlussendlich kommt der Abstieg nicht überraschend. Selbst die Moosinninger Steilvorlage (nur 0:0 gegen Schlusslicht FC Eitting) konnten die Nandlstädter nicht nutzen. „Eigentlich haben wir ein gutes Spiel abgeliefert“, sagte Spielertrainer Andreas Buchberger. „Abgestiegen sind wir aber sowieso nicht heute.“

Groß war der Jubel am Samstag dagegen in Kranzberg, wo nun die Vorbereitungen für die Aufstiegsrelegation laufen. Es geht zunächst gegen den TSV Hohenwart aus der Kreisliga 1. „Jetzt liegt unser ganzer Fokus auf der Relegation“, betonte SVK-Sprecher Stephan Schikowski. „Der Sieg heute war natürlich hochverdient.“

Auch wenn die Gäste zunächst in Führung gegangen waren: Johannes Gerlspeck hatte aus fünf Metern zum 1:0 für den TSV eingeköpft (29.). In der Folge hatten die Nandlstädter sogar die Chance aufs 2:0, ehe die Ampertaler immer mehr die Kontrolle übernahmen und das Spiel nach dem Wiederanpfiff drehten. Der Mann des Tages war Julian Gebhard, der an allen drei Treffern beteiligt war. Zunächst flankte der Kranzberger Offensivfußballer ins Zentrum, wo Thomas Kopp aus zwölf Metern per Kopf traf (46.). Das 2:1 besorgte Gebhard selbst mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze (79.) – inklusive Flick-Flack-Jubel. Endgültig drauf war der Deckel zwei Minuten vor dem Abpfiff: Gebhard hatte einen perfekten Pass in den Lauf gespielt, den Blenet Ademi wunderbar mitnahm und dann sauber zum 3:1 vollendete.