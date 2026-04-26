SV Kranzberg lässt im Aufstiegsrennen eine große Chance liegen

Das 1:1 war Chefsache: Spielertrainer Dennis Hammerl rettete seinen Kranzbergern immerhin einen Punkt. – Foto: FuPa

Der SVK kommt gegen Moosburg nur zu einem 1:1. Unterbruck verliert erneut und droht in den Abstiegskampf abzurutschen.

Was ist nur mit dem FCA Unterbruck los? Auch das Heimspiel gegen den TSV Wartenberg haben die Brucker Buam mit 1:2 verloren und bekommen damit schön langsam ernsthafte Probleme. Die Gefahrenzone rückt immer näher. Auf der anderen Seite des Tableaus verpasste es der SV Kranzberg durch das 1:1 gegen den FC Moosburg, den Finsinger Patzer auszunutzen. FC Eitting – BC Attaching 0:1 (0:1). Rundum zufrieden sein können die Attachinger Kicker, die seit der Winterpause voll im Soll sind und die schwache Hinrunde längst vergessen gemacht haben. Auch in der Partie beim designierten Absteiger lösten die Gäste die Pflichtaufgabe souverän und gewannen am Ende in einem wilden Spiel knapp mit 1:0. „Es war verdient, aber wir mussten uns schon strecken. Wir müssen die Partie eher entscheiden“, fasste Trainer Stephan Fürst die 90 Minuten zusammen. Dabei waren die BCA-Fußballer kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen: Lukas Huber drückte eine Flanke über die Linie (40.).

In der Schlussphase wurde das eigentlich faire Spiel plötzlich hitzig: Zunächst sah Attachings Daniele Chezzi nach einem Foul an der Seitenlinie die Rote Karte (68.), ehe auch der Eittinger Maximilian Bergmeier mit Rot runter musste (75.). Danach hatte der BCA die Chance zum 2:0, Leon Klingseisen scheiterte aber mit einem Elfmeter an FCE-Torwart Quirin Fendt. Bei den Hausherren war schließlich der Frust über die nächste Niederlage deutlich zu spüren, denn auch Niclas Noll verabschiedete sich noch mit einer Roten Karte im Gepäck frühzeitig zum Duschen (80.). SV Kranzberg – FC Moosburg 1:1 (0:1). Das wäre die Steilvorlage par excellence gewesen: Tabellenführer Finsing verlor am Sonntag mit 2:4 in Berglern – und der Zweite Allershausen hatte am Tag davor gegen Kirchdorf gepatzt. Doch die Kranzberger Kicker ließen diese Chance ungenutzt und holten selbst nur einen Zähler. Entsprechend groß war die Enttäuschung hinterher beim Tabellendritten. „Das war ein sehr komischer Spielverlauf heute. Am Ende war es natürlich sehr ärgerlich“, musste SVK-Sprecher Stephan Schikowski zugeben.

Doch die Hausherren hatten auch selbst dazu beigetragen, nicht mehr Ertrag aus diesem Match eingeholt zu haben. Denn beim Moosburger Führungstreffer hatte Florian Edlhuber den Ball ins eigene Netz geköpft – per Bogenlampe nach einem gegnerischen Kopfball (6.). Doch Kranzberg rappelte sich auf, diktierte das Match und hatte auch die besseren Chancen, ohne allerdings zwingend zu werden. So musste es schließlich Spielertrainer Dennis Hammerl richten, der sich spät eingewechselt hatte und mit der ersten Aktion nach einer Ecke per Kopf traf (90.+1.). Und anschließend hatte Michael Kopp sogar noch die Möglichkeit zum Siegtor, traf jedoch nur Aluminium. TSV Nandlstadt – SC Moosen 0:7 (0:3). Haben sich die Hallertauer schon mit dem Abstieg abgefunden und folgen dem FC Eitting in die Kreisklasse? Gegen Moosen machte es zumindest nicht den Eindruck, als würde sich der TSV gegen die nächste klare Schlappe wehren. „Auch wenn die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen ist: Wir haben heute keinen Druck hinbekommen“, resümierte Abteilungsleiter Sebastian Löffler nach der Partie.

Schon zur Pause hatte Nandlstadt eigentlich keine Chance mehr: Thomas Breu mit einem 18-Meter-Freistoß (13.) und Doppelpacker Maximilian Bauer, der zunächst nach einer Ecke den Ball eingeköpft hatte (35.) und dann per Konter traf (40.), hatten bereits für klare Verhältnisse gesorgt. Und auch im zweiten Durchgang kannte die personifizierte Tormaschinerie des SCM keine Gnade mit dem TSV: Erneut Bauer (64./75.), Samuel Lebschy (82.) und Dominik Slawny (90.+1) schraubten das Ergebnis nach oben. FCA Unterbruck – TSV Wartenberg 1:2 (1:1). Bekommen sie den Turnaround überhaupt noch hin? Schön langsam wird die Luft für die Brucker Fußballer immer dünner, nachdem es in der Hinrunde wochenlang so gut gelaufen war. Ausgerechnet im wichtigen Kellerduell mit den Wartenbergern setzte es für die heuer noch sieglosen FCA-Mannen die nächste Niederlage, wodurch die Rot-Weißen mittlerweile nur noch zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsrang haben. „Jetzt sind wir im Abstiegskampf angekommen“, musste Spartenchef Christian Stanglmeir konstatieren.

Dabei war das Spiel am Sonntag noch ganz gut losgegangen: Marius Fladung hatte die Unterbrucker nach einem Eckenabpraller mit einem satten Schuss aus 23 Metern in den Winkel in Führung gebracht (18.). Doch der TSV schüttelte sich und war bald zurück in der Partie, Romeo Pluntke egalisierte ebenfalls mit einem Distanzschuss (24.). Fortan lieferten sich beide Teams ein offenes Match, das unterm Strich durch einen aus Sicht der Hausherren strittigen Elfer entschieden wurde (Markus Pöppel/66.). In der Schlussphase warf der FCA noch einmal alles rein, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. „Uns fehlen aktuell die Power und die Dynamik“, analysierte Stanglmeir. Und zur Niederlage kam auch noch Pech dazu: Mit Florian Sirtl droht der nächste Akteur verletzt auszufallen.