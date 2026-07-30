SV Kranzberg holt etliche Youngster – und einen Keeper mit Bezirksliga-Erfahrung

Zeigte schon seine Qualitäten: der neue SVK-Trainer Alexander Schmidbauer. – Foto: Verein

Der SV Kranzberg setzt nach dem knapp verpassten Aufstieg verstärkt auf den eigenen Nachwuchs. Viele junge Spieler stoßen zur Kreisliga-Mannschaft.

Sie waren ganz nah dran. Die Fußballer des SV Kranzberg haben nach einer bärenstarken Kreisliga-Saison mit dem Aus in der zweiten Relegationsrunde knapp den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst. Die Sommerpause war daher kurz – und die personellen Veränderungen betrafen zunächst vor allem die Trainerposition.

Bereits während des vergangenen Winters hatten die beiden bisherigen Coaches Dennis Hammerl und Thomas Edlböck ihren Abschied zum Ende der Saison verkündet. Beide sind mittlerweile im Duett zum SC Grüne Heide Ismaning weitergezogen. Als Nachfolger präsentierten die Kranzberger damals relativ schnell Alexander Schmidbauer (37), der zuletzt beim SE Freising an der Seitenlinie gestanden hatte, als neuen Trainer. „Man hat schon in den ersten Einheiten gemerkt, was für eine hohe Qualität er hat“, schwärmt SVK-Abteilungsleiter Michael Kopp.

Bei den Spielern gehen die Kranzberger Kicker in diesem Jahr noch stärker den einheimischen Weg, denn viele Neue im Kader stammen aus der eigenen Jugend oder kommen aus einer Spielgemeinschaft. Fast zwangsläufig, wie Spartenchef Kopp aufzeigt. Zum einen zahle man in Kranzberg nichts, und zum anderen „müsste ein externer Neuzugang schon eine echte Granate sein“.

Im Angriff versuchen sich in der Ersten Mannschaft des SVK ab sofort Goran Marinkovic, Rade Marinkovic sowie Manuel Schwind. Fürs Mittelfeld stößt Lennard Schmidt zur Kreisliga-Truppe, zudem wechselte aus der U 19 des FC Neufahrn Lennox Holland-Moritz zum Club. In der Abwehr stieg Frederick Scharifi aus der A-Jugend in den Herrenbereich auf. Darüber hinaus kam aus dem Nachwuchs des VfR Garching mit Alexandru Perijoc ein weiterer Youngster. Deutlich mehr Erfahrung bringt ein neuer Keeper nach Kranzberg mit: Christian Berghammer vom SVA Palzing. Der 25-Jährige hat dort bereits 40 Bezirksliga-Partien absolviert. Ebenfalls neu ist Torwart Fran Komlenic aus der U 19 des SEF.