SV Kranzberg empfängt den FC Moosburg zum ersten Kreisderby der Saison

Sind gleich zum Auftakt in einem Kreisderby gefordert: Die Kranzberger Fußballer um Felix Wieser wollen an die starke Vorsaison anknüpfen – und ihrem neuen Coach die ersten drei Punkte bescheren. – Foto: Michalek

Der Premierenspieltag der Kreisliga 2 beginnt am Freitag mit dem Duell zwischen Vizemeister Kranzberg und Moosburg. Und es gibt noch weitere spannende Partien.

Wer wird der Nachfolger von Meister TSV Allershausen? Auch in der Kreisliga 2 wird es ab diesem Wochenende wieder ernst. Und der Premierenspieltag hält gleich mehrere Kracher bereit: Der SV Kranzberg und der FC Moosburg treffen sich zum ersten Kreisderby der Saison, zudem ist der BC Attaching gleich beim von vielen favorisierten FC Finsing gefordert. Nicht zuletzt feiert Aufsteiger TSV Eching mit der Partie beim SC Moosen seine Kreisliga-Rückkehr.

SV Kranzberg – FC Moosburg (Freitag, 19 Uhr). Schafft der letztjährige Vizemeister dieses Mal den Sprung nach ganz oben? Geht es nach Moosburgs Co-Trainer Roger El-Hourani, dann werden die Kranzberger im Titelrennen sicher ein gewichtiges Wörtchen mitreden. „Sie werden an die letzte Saison anknüpfen wollen“, erläutert der Adjutant von Coach Florian Bittner. Jeder, der Zweiter geworden sei, wolle es im neuen Spieljahr noch besser machen. „Das wird also sehr schwer für uns, die Favoritenrolle liegt bei Kranzberg.“

Dennoch: Kampflos wollen die Dreirosenstädter das Feld natürlich nicht räumen. In der abgelaufenen Rückrunde holten die Bonauer gegen die Top Drei der Liga fünf Zähler. „Deswegen“, so El-Hourani, „wollen wir schon punkten und sehen uns auch dazu in der Lage.“ Personell kann der FCM allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen: Ausgerechnet Spielertrainer Bittner ist diese Woche noch im verdienten Sommerurlaub. Zudem fehlt Stammspieler Christian Lüttig.

Auf der anderen Seite können auch die Kranzberger nicht ihre beste Elf aufbieten: Zum Auftakt fehlt Mittelfeldantreiber Johannes Lühr. Darüber hinaus wird sich zeigen, wie die Rädchen unter dem neuen Trainer Alexander Schmidbauer schon ineinandergreifen. So haben die SVK-Männer ihr System umgestellt: Sie stürmen jetzt mit zwei Angreifern – neben Thomas Kopp agierte in den Testspielen Tufan Cicek in der Spitze. Ansonsten sehen sich die Ampertaler fürs erste Match gewappnet: „Wir freuen uns, dass es losgeht“, betont Pressesprecher Stephan Schikowski. „Und wir möchten natürlich gleich punkten.“ Doch die Kranzberger werden den FCM nicht unterschätzen. „Wir erwarten sie sehr zweikampfstark.“

FC Finsing – BC Attaching (Freitag, 20 Uhr). Glaubt man den sozialen Medien, sind die Finsinger Kicker bereit für den Saisonstart. „Alle Mann an Bord“, vermeldete der Club. Und genau das bereitet BCA-Trainer Stephan Fürst Sorgen. Auch wenn die Finsinger einige Abgänge zu verkraften hatten – wie etwa Florian Hölzl, der zum SE Freising wechselte –, seien sie derzeit besser besetzt „und deswegen Favorit“, sagt Fürst.

Bei den Attachinger Fußballern, die eigentlich eine starke Vorbereitung hatten, hat auf den letzten Metern die Seuche eingesetzt: Mehrere wichtige Spieler sind angeschlagen. Etwa Leon Klingseisen, Abwehrchef Daniele Chezzi oder auch Nico Franke. Man gehe da so früh in der Saison kein Risiko ein, versichert Fürst. „Aber wir werden elf starke Spieler haben.“ Ansonsten freuen sich die BCA-Fußballer auf den Auftakt der neuen Kreisliga-Saison – auch, weil die Rot-Schwarzen eine ausgezeichnete Rückrunde gespielt haben und deshalb von vielen Teams als Geheimfavorit gesehen werden. „Das wird ein heißer Tanz“, blickt Fürst auf den Freitagabend.

SC Moosen – TSV Eching (Samstag, 14 Uhr). Zurück auf der Kreisliga-Bühne sind die Echinger Zebras – und für sie gibt es gegen den SCM mit seiner bärenstarken Offensive gleich eine Standortbestimmung. „Mit unseren Neuzugängen hat der Kader noch mehr Tiefe bekommen. Wir sind ganz gut aufgestellt“, betont TSV-Vereinschef Manfred Oster und fügt hinzu: „Wir freuen uns extrem auf den Auftakt.“ Gut für Trainer Miljan Prijovic: In der Vorbereitung hat sich kein Echinger Fußballer verletzt – „wir haben alle Spieler zur Verfügung“. Und damit auch den Torschützenkönig der vergangenen Kreisklassen-Saison, Daniel Mömkes. Doch auch der Moosener Sturm um Maximilian Bauer ist nicht ohne. Der Aufsteiger sollte gewarnt sein.