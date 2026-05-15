SV Kranzberg empfängt Allershausen zum Spitzenspiel der Kreisliga

Tabellenführer SV Kranzberg und Verfolger TSV Allershausen – Foto: Michalek

Der Tabellenführer kann mit einem Sieg die Meisterschaft fast eintüten. Verfolger Finsing muss derweil beim abstiegsbedrohten FC Moosburg ran.

In der Kreisliga werden am Wochenende alle Augen aufs Ampertal gerichtet sein: Kranzberg und Allershausen stehen sich im „Spitzenderby“ gegenüber. Verfolger FC Finsing muss derweil zum abstiegsbedrohten FC Moosburg. Auch hier benötigen beide Teams die Punkte.

SV Kranzberg – TSV Allershausen (Sonntag, 15 Uhr). Jetzt zählt’s! Am Sonntag kommt’s zum ultimativen Duell im Ampertal – in seiner Eigenschaft als Derby sowieso, dieses Mal allerdings noch zusätzlich in tabellarischer Hinsicht. Denn der Kreisliga-Spitzenreiter empfängt den Zweiten. Alle Trümpfe in der Hand haben dabei die Kranzberger, die mit einem Sieg gegen den TSV Allershausen die Meisterschaft fast schon eintüten können.

Somit ist Allershausens Spartenchef Philipp Jordan in Sachen Favoritenrolle auch überzeugt: „Die liegt in Kranzberg.“ Ansonsten dominiere die Vorfreude auf das „Spitzenderby“. „Was Schöneres gibt es nicht, gerade zum Ende einer Saison“, sagt Jordan. Wohlwissend, dass eine große Aufgabe wartet, fahre man schon mit dem Vorhaben, den Tabellenführer zu stürzen, die siebeneinhalb Kilometer nach Kranzberg. Defensiv seien die Nachbarn allerdings „eine Bank“, zudem „haben sie Rückenwind und sind sehr laufstark“, weiß der Abteilungsleiter. Doch auch die TSVler sollten nach den jüngsten Leistungen eine gewisse Aufbruchstimmung verspüren. Personell ist in Allershausen alles beim Alten: Domenik Baller und Maciej Machi fehlen weiter verletzt.

Kranzbergs Spielertrainer Dennis Hammerl dagegen hat die Qual der Wahl. Alle Spieler sind fit „und alle wollen natürlich auch spielen“, berichtet er aus der Trainingswoche. Ansonsten überwiegt beim SVK ebenfalls die Vorfreude auf dieses Duell – zumal es erst mal das letzte Derby für eine gewisse Zeit sein könnte. „Unser Ziel ist natürlich“, kokettiert Hammerl, „dass wir auch nach dem Spiel noch vor Allershausen stehen.“ Doch auch in Kranzberg ist der Respekt vor dem Gegner da. Hammerls erwartet jedenfalls ein hitziges Match. Die Frage sei, ob da überhaupt viel Spielerisches zustande komme. „Das wird“, vermutet der Kranzberger Coach, „mehr Abnutzungskampf und wird von Emotionen geprägt sein.“ Bei seiner eigenen Elf sieht Dennis Hammerl wenig Druck, den habe vielmehr Allershausen.

FC Moosburg – FC Finsing (Samstag, 15 Uhr). Ausgerechnet gegen das dritte noch im Meisterschaftskampf steckende Team, den FC Finsing, müssen die Dreirosenstädter antreten. Ihr Blick richtet sich nach den vergangenen Auftritten wieder in Richtung Abstiegsrelegation. „Und daran sind wir absolut selber schuld“, sagt Spielertrainer Florian Bittner – um aber auch hinterherzuschieben, dass man bei den beiden jüngsten Niederlagen nie wirklich schlechter gewesen sei. Bittner: „Am Ende hat uns das Spielglück gefehlt.“ Etwa gegen Attaching, als der FCM gut mithielt, dem BCA beim 4:2 – anders als den Hausherren – allerdings alles gelang.

Knackig wird die Aufgabe am Wochenende aber auch unabhängig vom jüngsten Negativlauf. Denn: Finsing ist fast schon zum Siegen verdammt. „Mal sehen“, spekuliert der Coach, „wie sie mit dem Druck umgehen.“ Trotzdem sei davon auszugehen, dass eine offensive Welle auf die Bonauer zurollt. Die allerdings waren heuer auf heimischem Geläuf oft nur schwer zu knacken. Stichwort: Heimvorteil.

Drei Spiele stehen noch aus. „Vier Punkte“, hat Bittner ausgerechnet, seien mindestens nötig, um die Klasse direkt zu halten. „Besser ist es, wir gewinnen noch zweimal.“ Warum nicht einmal davon gegen den Favoriten?