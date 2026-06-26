SV Kralenriede angelt sich Lennart Hohe aus der A-Jugend BSC Acosta´s

– Foto: Friedhelm Brauner

Der SV Kralenriede hat mit Lennart Hohe einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der junge Linksverteidiger wechselt aus der U18 des BSC Acosta zum Kreisligisten und kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück.

Hohe begann seine fußballerische Laufbahn beim SV Kralenriede, bevor ihn sein Weg über den FC Wenden und den SV Querum zum BSC Acosta führte. Nun läuft der Defensivspieler wieder für den SVK auf und wird künftig die Rückennummer 22 tragen.

Der Verein sieht großes Potenzial in dem Nachwuchsspieler. Mit einer Körpergröße von 1,85 Metern bringe Hohe gute Voraussetzungen für die Defensive mit. Darüber hinaus werden seine Technik, sein hohes Tempo und seine körperliche Präsenz hervorgehoben. Trotz seines jungen Alters verfüge er bereits über viele Eigenschaften, die ihn zu einem spannenden Spieler für die Zukunft machen.