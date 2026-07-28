SV Kostheim 12 zieht Mannschaft vor Saisonstart zurück

Der SV 1912 Kostheim hat seine Mannschaft für die kommende Saison früh zurückgezogen. Für die drauf folgende Saison wird ein Neuanfang mit Trainer und Spielern geplant. – Foto: Marita Klemt, Selina Sachse

Wiesbaden. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen bei den meisten Vereinen auf Hochtouren. Neue Spieler werden getestet und Testspiele bestritten. Allerdings nicht mehr beim SV Kostheim 12. Dieser hat seine Mannschaft in der Kreisliga C nun vor Saisonbeginn zurückgezogen. Wir haben bei Daniel Lukas, dem Sportlichen Leiter von Kostheim, nachgefragt.

Nach einem Trainerwechsel folgten auch Wechsel von Spielern in Richtung SpVgg Amöneburg, SV Erbenheim, TuS 05 Kostheim und dem 1. FSV Schierstein 08, erklärt Kostheims Sportlicher Leiter. Steven Lenzer, der nun ehemalige Trainer von Kostheims Mannschaft, hatte den Verein verlassen und bei der Reservemannschaft des SV Erbenheim angeheuert.

Für die nun anstehende Saison wollte sich der SV mit Trainer Thomas Nikelski wieder neu aufstellen. Die Verpflichtung von Nikelski und der Start in der Kreisliga C mussten jedoch eingestampft werden. Grund dafür ist der schmale Kader der Kostheimer Mannschaft, berichtet Lukas. Nikelski suchte sich demnach einen neuen Verein als Trainer und stieg beim Ortsrivalen TuS Kostheim 05 ein. Der Vorstand von Kostheim 12 wägte alle Möglichkeiten ab, der Rückzug der Mannschaft sollte die letzte Option bleiben.

Wie der Sportliche Leiter erzählt, wurde auch die Alte-Herren-Mannschaft des SV Kostheim 12 zum Gesprächsthema: "Wir hätten den Kader mit AH-Spielern auffüllen können, das wollten wir aber den Spielern der AH nicht über eine ganze Saison zumuten. Deshalb haben wir im Vorstand beschlossen, die Mannschaft für diese Saison zurückzuziehen."