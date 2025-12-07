Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

SV Kosova verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause Admir Zuka erzielte den Siegtreffer gegen SF Schledehausen

Nur ein Spiel wurde am Sonntag in den Kreisligen Osnabrück absolviert. Nach dem der langjährige Spieler des SV Kosova Florim Osmanaj das Traineramt beim SV Kosova übernommen hat, gewann der Verein drei der bisherigen sechs Spiele unter seiner Leitung. Am Sonntagnachmittag musste der SF Schledehausen in einem stark umkämpften Spiel auf dem kleinen Schlackeplatz auf der Sportanlage am Klushügel eine bittere 0:1-Niederlage beim Aufsteiger hinnehmen.

Es war ein umkämpftes Spiel auf dem unangenehm zu bespielenden kleinen Schlackeplatz auf der Sportanlage am Klushügel. Dazu meinte Trainer Florim Osmanaj," wir mussten auf dem Ascheplatz spielen – das ist wirklich ärgerlich und alles andere als optimal, aber solange wir keinen Kunstrasenplatz haben, bleibt uns leider nichts anderes übrig. Mitte der zweiten Halbzeit erzielte Admir Zuka den viel umjubelten Führungstreffer für den Aufsteiger, der den knappen Vorsprung mit viel Kampf und Einsatz bis zum Abpfiff erfolgreich verteidigte. Am Ende stand der dritte Sieg unter der Regie des neuen Trainer Florim Osmanaj, der die Mannschaft vor sechs Wochen noch punktlos übernommen hatte.

Die Stimmen zum Spiel: Nach der unglücklichen Niederlage letzte Woche hatten wir uns für dieses Spiel viel vorgenommen und wollten unbedingt im letzten Spiel der Hinrunde noch einmal drei Punkte holen. Dank einer guten und geschlossenen Mannschaftsleistung ist uns das auch gelungen – am Ende steht ein verdienter 1:0-Sieg," freute sich Trainer Florim Osmanaj über die starke Leistung seines Teams.

Zufrieden mit der Leistung seien Teams - Florim Osmanaj – Foto: Fupa