SV Kosova schockt Ballsport Eversburg

In einem Kellerduell der Kreisliga Osnabrück wollte Ballsport Eversburg gegen das Tabellenschlußlicht SV Kosova drei wichtige Punkt im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Aber der SV Kosova präsentierte sich sich stark und sorgte für einen überraschenden Ausgang des Spiels.

Am vergangen Sonntag sendete die Mannschaft des neuen Trainers Florim Osmanaj mit dem unerwarteten 2:1-Sieg gegen den SuS Buer ein neues Lebenszeichen. Nur drei Tage später gewann der zuvor häufig nur als Punktelieferant abgetane SV Kosova bei Ballsport Eversburg den nächsten Paukenschlag. Mit 1:0 entführten das Tabellenschlußlicht völlig überraschend die drei Punkte vom Barenteich.

In einem hektischen und zerfahrenen Spiel mit wenigen Höhepunkte erzielte Dardan Tafilaj zehn Minuten vor dem Ende den viel umjubelten Siegtreffer für die Gäste.

"Nach einer schwachen und nervösen ersten Halbzeit haben die Jungs im zweiten Durchgang ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wir waren nah am Gegner, haben den Ball gut laufen lassen und uns einige gute Chancen erspielt. Am Ende haben sich die Jungs für eine couragierte Leistung belohnt – unter dem Strich ist der Sieg absolut verdient,“ meinte der Trainer Florim Osmanaj vom Aufsteiger SV Kosova nach dem Spiel.

"Als klar bessere Mannschaft nehmen wir uns in der zweiten Halbzeit selbst aus dem Spiel, weil wir aufhören Fußball zu spielen und uns mit anderen Dingen beschäftigen. So laden wir Kosova ein und verlieren das Spiel," meinte der Trainer des Aufsteigers SV Ballsport Eversburg nach dem Spiel.

Am übernächsten Sonntag um 14.00 Uhr kommt es zum nächsten Knallerspiel im Tabellenkeller. Dann erwartet der wiedererstarkte SV Kosova den ebenfalls stark abstiegsgefährdeten VFR Voxtrup II. Ballsport Eversburg muß gleichzeitig beim SF Schledehausen für Wiedergutmachung sorgen.