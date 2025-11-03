SV Kosova präsentiert neuen Trainer

– Foto: Bernd Seyme

So eine Geschichte kann man sich nicht ausdenken. Der SV Kosova hat seit seinem Aufstieg im vergangenem Sommer in 13 Spielen keinen Punkt gewonnen und liegt abgeschlagen am Tabellenende der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -. Vor wenigen Tagen präsentierte der Verein mit Florim Osmanaj einen neuen Trainer und in seinem zweiten Spiel unter dem neuen Coach feierte der SV Kosova den ersten Saisonsieg. Mit 2:1 gewannen die Kosovaren auf dem kleinen Schlackeplatz am Klusghügel das für beide Vereine wichtige Kellerduell gegen den SuS Buer.

Astrit Morina hatte den SV Kosova in der Anfangsphase des Spiel in Führung gebracht, aber im direkten Gegenzug gelang Tim Schwanemeyer mit seinem fünften Saisontreffer nach feiner Vorarbeit von Rene Stockhove der Ausgleichstreffer. Zwar hatte die Gäste in der Folgezeit die besseren Möglichkeiten, aber der Gastgeber traf nach einer halben Stunde Spielzeit durch den zweiten Treffer von Astrit Morina zur 2:1-Führung. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung vielbeinig mit Erfolg und sicherten sich am Ende den etwas glücklichen aber nicht unverdienten Sieg.

„Wir haben 2:1 gewonnen und das hoch verdient. Es war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung. Jeder hat heute das Maximalste von sich rausgeholt. Wir sind sehr zufrieden über unseren ersten Dreier,“ freute sich Festim Beqiri vom SV Kosova über den überfälligen Erfolg.