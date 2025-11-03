SV Kosova präsentiert neuen Trainer

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So eine Geschichte kann man sich nicht ausdenken. Der SV Kosova hat seit seinem Aufstieg im vergangenem Sommer in 13 Spielen keinen Punkt gewonnen und liegt abgeschlagen am Tabellenende der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -. Vor wenigen Tagen präsentierte der Verein mit Florim Osmanaj einen neuen Trainer und in seinem zweiten Spiel unter dem neuen Coach feierte der SV Kosova den ersten Saisonsieg. Mit 2:1 gewannen die Kosovaren auf dem kleinen Schlackeplatz am Klusghügel das für beide Vereine wichtige Kellerduell gegen den SuS Buer.
Astrit Morina hatte den SV Kosova in der Anfangsphase des Spiel in Führung gebracht, aber im direkten Gegenzug gelang Tim Schwanemeyer mit seinem fünften Saisontreffer nach feiner Vorarbeit von Rene Stockhove der Ausgleichstreffer. Zwar hatte die Gäste in der Folgezeit die besseren Möglichkeiten, aber der Gastgeber traf nach einer halben Stunde Spielzeit durch den zweiten Treffer von Astrit Morina zur 2:1-Führung. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung vielbeinig mit Erfolg und sicherten sich am Ende den etwas glücklichen aber nicht unverdienten Sieg.
„Wir haben 2:1 gewonnen und das hoch verdient. Es war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung. Jeder hat heute das Maximalste von sich rausgeholt. Wir sind sehr zufrieden über unseren ersten Dreier,“ freute sich Festim Beqiri vom SV Kosova über den überfälligen Erfolg.
Helfen wird dem SV Kosova dieser Erfolg allerdings sportlich wenig, denn die errungen drei Punkte werden wegen einen Nichtantritts im Laufe der Saison wieder abzogen, so dass der Club weiterhin mit null Punkten die rote Laterne in der Kreisliga behält.
Es ist die erste Trainerstation des neuen 38-jährigen Coaches Florim Osmanaj. Er war viele Jahre der Stammtorhüter des SV Kosova. In seiner Laufbahn hat er über 180 Spiele für seinen Verein absolviert. In der Jugend durchlief er sämtliche Jahrgänge des SSC Dodesheide und war dort zuletzt als starker Innenverteidiger im B- und A-Jugend Bezirksliga-Team aktiv, bevor er zum SV Kosova wechselt.
Neuer Trainer beim SV Kosova - Florim Osmanaj - – Foto: Fupa