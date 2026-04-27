SV Kornwestheim top, Drita Kosova siegt 7:1, Nussdorf/Roßwag dreht auf

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Renningen entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Hausherren in der zweiten Halbzeit einen regelrechten Blitzschlag landeten. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, stellte ein Doppelschlag die Weichen auf Sieg. In der 54. Minute markierte Leon Kottucz die 1:0-Führung für die SpVgg Renningen. Nur sechzig Sekunden später, in der 55. Minute, war es erneut Leon Kottucz, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Julius Böhler, der in der 90. Minute zum 3:0-Endstand einnetzte.
Vor 50 Zuschauern sahen die Fans in Heimerdingen eine effektive Gästemannschaft. Die Torfolge begann in der 32. Minute, als Manuel Bayer den SV Gebersheim mit 0:1 in Front brachte. Die Hausherren antworteten jedoch prompt: In der 35. Minute glich Luka Banas zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erneut in Führung, als Joas Rau in der 47. Minute das 1:2 erzielte. Heimerdingen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch Philipp Hatzigeorgiou machte in der 72. Minute mit dem Treffer zum 1:3 alles klar.
Dieses Spiel bot Dramatik, die kaum zu übertreffen war, und endete mit einem Paukenschlag in allerletzter Sekunde. Die Torfolge war ein ständiges Hin und Her: Raphael Mandel brachte die Hausherren in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, doch David Schmitt glich in der 27. Minute zum 1:1 aus. In der 35. Minute stellte Gabrijel Kolar auf 2:1, bevor Noah Ihlenfeld tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (47. Minute / 45.+2) das 2:2 markierte. Nach dem Wechsel drehte Kevin Sturm die Partie in der 55. Minute zum 2:3 für Ditzingen. Als die Gäste bereits wie der sichere Sieger aussah, schlug die Stunde von Julian Häusler: In der achten Minute der Nachspielzeit, der 98. Minute (90.+8), rettete er der Leonberger Reserve den viel umjubelten Punkt zum 3:3-Endstand.
In Möglingen erlebten die Zuschauer eine Machtdemonstration der Gäste, die von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit ließen. Die Torfolge im Detail: Adrian Thaqi eröffnete in der 4. Minute zum 0:1, gefolgt von Spetim Muzliukaj, der in der 10. Minute auf 0:2 erhöhte. Möglingen verkürzte durch Julian Reiser in der 12. Minute auf 1:2, doch ein unglückliches Eigentor von Florian Reichert in der 32. Minute stellte den Abstand zum 1:3 wieder her. Danach brachen die Dämme: Elvis Gashi (39. Minute, 1:4), erneut Spetim Muzliukaj (50. Minute / 45.+5, 1:5), nochmals Elvis Gashi (49. Minute, 1:6) und schließlich Sermin Zekjiri (74. Minute, 1:7) besiegelten den deutlichen Auswärtserfolg.
In einer intensiv geführten und taktisch geprägten Begegnung teilten sich der TSV Höfingen und der KSV Renningen die Punkte. Die Gäste erwischten den besseren Start: In der 22. Minute brachte Muhammed Sivri den KSV mit 0:1 in Führung. Höfingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und investierte nach dem Seitenwechsel mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte in der 51. Minute, als Raffaele Di Muccio den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch die Defensivreihen standen sicher, sodass es beim Unentschieden blieb.
Die Geschichte dieser Partie wurde maßgeblich von einem Spieler geschrieben: Mousa El Arkoubi. Zunächst gingen die Hausherren in der 7. Minute durch Roland Haizmann mit 1:0 in Führung. Dann folgte die große Show des Torjägers. Innerhalb von nur 22 Minuten markierte Mousa El Arkoubi einen lupenreinen Hattrick und mehr: Er traf in der 20. Minute zum 2:0, in der 40. Minute zum 3:0 und in der 42. Minute zum 4:0. Gerlingen kam kurz nach der Pause durch Josip Kulijer in der 48. Minute noch zum 4:1-Anschlusstreffer, doch der Sieg der Spvgg Weil der Stadt geriet gegen die sicher stehende Defensive nicht mehr in Gefahr.
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Vor 70 Zuschauern lieferte der SV Hellas Bietigheim eine konzentrierte Vorstellung ab. Die Torfolge begann kurz vor der Pause, als Arsim Susuri in der 42. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren erzielte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dardan Marashi in der 54. Minute auf 2:0. In der Schlussphase wurde es noch einmal ereignisreich: Zunächst verwandelte Bashkim Susuri in der 71. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0.
In der 77. Minute hätte es noch einmal spannend werden können, doch der Ensinger Nicholas Coledan scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Antonios Nikolaidis, der die Null festhielt. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Bashkim Susuri, der in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand besorgte.
Die SG Hohenhaslach/Freudental erwischte einen Start nach Maß und setzte die Gäste früh unter Druck. Bereits in der 5. Minute markierte Marcel Göttfert die 1:0-Führung. Die Hausherren blieben spielbestimmend und legten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff nach, als erneut Marcel Göttfert in der 44. Minute zum 2:0 traf. Kurz nach dem Wiederanpfiff schien die Partie entschieden, da Finn Schopper in der 48. Minute das 3:0 nachlegte. Der TSV Großglattbach bewies jedoch Moral und kam durch Florian Kuhnle in der 72. Minute zum 3:1-Anschlusstreffer, konnte den Heimsieg der Spielgemeinschaft aber nicht mehr ernsthaft gefährden.
In Riexingen sahen die 54 Zuschauer eine abgeklärte Leistung der Gäste aus Horrheim. Der SV Horrheim agierte aus einer sicheren Defensive heraus und zeigte sich vorne eiskalt. In der 26. Minute eröffnete Sascha Berger den Torreigen mit dem Treffer zum 0:1. Lange Zeit hielt die SGM Riexingen das Spiel offen, fand jedoch keine Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. In der Schlussviertelstunde sorgte erneut Sascha Berger in der 75. Minute mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Den endgültigen Deckel auf die Partie machte Hannes Widmann, der tief in der Nachspielzeit, in der 94. Minute (90.+4), zum 0:3-Endstand einnetzte.
Dieses Spiel war ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem von der defensiven Stabilität beider Mannschaften lebte. Über fast die gesamte Spielzeit neutralisierten sich der TSV Kleinglattbach und der FV Markgröningen im Mittelfeld, und hochkarätige Torchancen blieben Mangelware. Als sich die Zuschauer bereits mit einer torlosen Nullnummer abgefunden hatten, folgte der dramatische Höhepunkt: In der 90. Minute fasste sich Lukas Strauß ein Herz und erzielte das goldene Tor zum 1:0-Heimsieg. Markgröningen hatte in der kurzen verbleibenden Zeit keine Antwort mehr parat, sodass Kleinglattbach einen späten Dreier feierte.
Was für eine emotionale Achterbahnfahrt vor 150 Zuschauern in Bönnigheim! Die Hausherren starteten furios: Bereits in der 3. Minute erzielte Luigi Annunziata das 1:0, und als Noah Maier in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte, schien der TSV auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch die SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag bewies eine unglaubliche Moral.
Maurizio Aprigliano verkürzte in der 36. Minute auf 2:1, und praktisch mit dem Pausenpfiff glich Johannes Wizemann in der 45. Minute zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie komplett zugunsten der Gäste. Sandro Hedel drehte das Spiel in der 66. Minute zur 2:3-Führung, bevor erneut Maurizio Aprigliano in der 78. Minute auf 2:4 erhöhte. In der Nachspielzeit, der 91. Minute (90.+1), besiegelte Hakan Atalay mit dem 2:5 den beeindruckenden Auswärtssieg der Spielgemeinschaft.
In Enzweihingen mussten die 75 Zuschauer sehr lange auf die spielentscheidenden Szenen warten. Die Gastgeber hielten gegen den favorisierten FC Mezopotamya Bietigheim lange Zeit tapfer dagegen und verteidigten leidenschaftlich. Erst in den Schlussminuten brachen bei den Hausherren alle Dämme. In der 85. Minute erlöste Mert Eren Enez die Gäste mit dem Treffer zum 0:1. Enzweihingen warf nun alles nach vorne, um doch noch einen Punkt zu retten, wurde aber eiskalt ausgekontert. Erneut war es Mert Eren Enez, der in der 90. Minute das 0:2 erzielte, bevor Maximo Sezgi noch in der gleichen 90. Minute mit dem 0:3 den Endstand perfekt machte.
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