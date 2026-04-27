SV Kornwestheim top, Drita Kosova siegt 7:1, Nussdorf/Roßwag dreht auf

Kreisliga A2:

SpVgg Renningen – TSV Flacht 3:0

In Renningen entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Hausherren in der zweiten Halbzeit einen regelrechten Blitzschlag landeten. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, stellte ein Doppelschlag die Weichen auf Sieg. In der 54. Minute markierte Leon Kottucz die 1:0-Führung für die SpVgg Renningen. Nur sechzig Sekunden später, in der 55. Minute, war es erneut Leon Kottucz, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Julius Böhler, der in der 90. Minute zum 3:0-Endstand einnetzte.

TSV Heimerdingen 1910 II – SV Gebersheim 1:3

Vor 50 Zuschauern sahen die Fans in Heimerdingen eine effektive Gästemannschaft. Die Torfolge begann in der 32. Minute, als Manuel Bayer den SV Gebersheim mit 0:1 in Front brachte. Die Hausherren antworteten jedoch prompt: In der 35. Minute glich Luka Banas zum 1:1 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste erneut in Führung, als Joas Rau in der 47. Minute das 1:2 erzielte. Heimerdingen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch Philipp Hatzigeorgiou machte in der 72. Minute mit dem Treffer zum 1:3 alles klar.

SV Leonberg/Eltingen II – TSF Ditzingen 3:3

Dieses Spiel bot Dramatik, die kaum zu übertreffen war, und endete mit einem Paukenschlag in allerletzter Sekunde. Die Torfolge war ein ständiges Hin und Her: Raphael Mandel brachte die Hausherren in der 7. Minute mit 1:0 in Führung, doch David Schmitt glich in der 27. Minute zum 1:1 aus. In der 35. Minute stellte Gabrijel Kolar auf 2:1, bevor Noah Ihlenfeld tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (47. Minute / 45.+2) das 2:2 markierte. Nach dem Wechsel drehte Kevin Sturm die Partie in der 55. Minute zum 2:3 für Ditzingen. Als die Gäste bereits wie der sichere Sieger aussah, schlug die Stunde von Julian Häusler: In der achten Minute der Nachspielzeit, der 98. Minute (90.+8), rettete er der Leonberger Reserve den viel umjubelten Punkt zum 3:3-Endstand.

TV Möglingen – Drita Kosova Kornwestheim 1:7

In Möglingen erlebten die Zuschauer eine Machtdemonstration der Gäste, die von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit ließen. Die Torfolge im Detail: Adrian Thaqi eröffnete in der 4. Minute zum 0:1, gefolgt von Spetim Muzliukaj, der in der 10. Minute auf 0:2 erhöhte. Möglingen verkürzte durch Julian Reiser in der 12. Minute auf 1:2, doch ein unglückliches Eigentor von Florian Reichert in der 32. Minute stellte den Abstand zum 1:3 wieder her. Danach brachen die Dämme: Elvis Gashi (39. Minute, 1:4), erneut Spetim Muzliukaj (50. Minute / 45.+5, 1:5), nochmals Elvis Gashi (49. Minute, 1:6) und schließlich Sermin Zekjiri (74. Minute, 1:7) besiegelten den deutlichen Auswärtserfolg.

TSV Höfingen – KSV Renningen 1:1

In einer intensiv geführten und taktisch geprägten Begegnung teilten sich der TSV Höfingen und der KSV Renningen die Punkte. Die Gäste erwischten den besseren Start: In der 22. Minute brachte Muhammed Sivri den KSV mit 0:1 in Führung. Höfingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und investierte nach dem Seitenwechsel mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte in der 51. Minute, als Raffaele Di Muccio den Ausgleich zum 1:1 markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Mannschaften die Entscheidung, doch die Defensivreihen standen sicher, sodass es beim Unentschieden blieb.

Spvgg Weil der Stadt – FC Gerlingen 4:1

Die Geschichte dieser Partie wurde maßgeblich von einem Spieler geschrieben: Mousa El Arkoubi. Zunächst gingen die Hausherren in der 7. Minute durch Roland Haizmann mit 1:0 in Führung. Dann folgte die große Show des Torjägers. Innerhalb von nur 22 Minuten markierte Mousa El Arkoubi einen lupenreinen Hattrick und mehr: Er traf in der 20. Minute zum 2:0, in der 40. Minute zum 3:0 und in der 42. Minute zum 4:0. Gerlingen kam kurz nach der Pause durch Josip Kulijer in der 48. Minute noch zum 4:1-Anschlusstreffer, doch der Sieg der Spvgg Weil der Stadt geriet gegen die sicher stehende Defensive nicht mehr in Gefahr.

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