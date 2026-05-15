SV Kornwestheim: "So eine Chance bekommt man nicht alle Tage"

Der Triumph war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer intensiven Vorbereitung. Das Trainerteam überließ nichts dem Schicksal, um die Mannschaft optimal auf den Gegner einzustellen. „Mein Trainerstaff und ich haben den Gegner im Vorfeld per Videoanalyse intensiv analysiert und einen klaren Matchplan erarbeitet. Die Mannschaft hat diesen Plan dann über 90 Minuten hinweg sensationell umgesetzt“, erklärt Roberto Raimondo gegenüber FuPa. Den ersten Meilenstein setzte Nico Schürmann bereits in der 15. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marco Schwalb auf 2:0 (44.) und sorgte damit für eine beruhigende Halbzeitführung.

In der zweiten Halbzeit schien die Partie zunächst ihren geordneten Lauf zu nehmen. Als Danny Schima in der 81. Minute das 3:0 erzielte, deutete alles auf einen entspannten Sieg hin. „Mit dem 3:0 in der 80. Minute waren wir uns dann möglicherweise etwas zu sicher und nicht mehr zu 100 Prozent konzentriert“, analysierte Roberto Raimondo die kritische Schlussphase. Durch Treffer von Fabio Coppola (85.) und Pascal Hemmerich (87.) kam Grünbühl binnen kürzester Zeit auf 3:2 heran. „Dadurch haben wir aus dem Nichts noch zwei Gegentreffer bekommen und das Spiel unnötig spannend gemacht. Letztlich haben wir aber nichts mehr anbrennen lassen und den Sieg souverän über die Zeit gebracht.“

Die äußeren Bedingungen in Bissingen boten einen würdigen Rahmen für dieses Endspiel. Rund 1500 Zuschauer verwandelten den Platz in ein Farbenmeer. „Die Voraussetzungen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen und die Kulisse mit rund 1500 Zuschauern in Blau und Grün waren gigantisch. Der Support unserer Fans war dabei überragend und hat die Mannschaft zusätzlich getragen“, gab der Trainer zu Protokoll. Sportlich spiegelte sich diese Energie auf dem Feld wider: „Ich denke, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit die dominante und spielbestimmende Mannschaft waren.“

Ein Titel für die Geschichtsbücher

Trotz des späten Aufbäumens der Gegner zollte der Kornwestheimer Coach dem Rivalen Respekt: „Ein großes Kompliment auch an Grünbühl, die sich als sehr faire Verlierer gezeigt haben. Ich wünsche der Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga und bin überzeugt davon, dass sie das schaffen werden.“ Für den Kornwestheimer Trainer selbst ist es ein ganz persönlicher Meilenstein in seiner Karriere: „Ich weiß selbst, wie besonders so ein Titel ist, denn ich habe den Pokal nach 2005 und 2006 nun bereits zum dritten Mal gewonnen.“ Er ist sich sicher, dass dieser Moment auch für seine Spieler unvergesslich bleibt: „So eine Chance bekommt man nicht alle Tage – und diesen Erfolg kann den Jungs niemand mehr nehmen. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Leben lang davon erzählen werden.“

Feierlichkeiten am Kornwestheimer Stammtisch

Nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr. Die Erschöpfung wich der puren Freude, und die Mannschaft bewies Kondition abseits des Rasens. „Wir haben den Sieg gebührend gefeiert. Das hat sich die Mannschaft absolut verdient und hart erarbeitet. Auf die Jungs ist eben auch beim Feiern Verlass“, so Raimondo. Die Party zog sich bis tief in die Nacht: „Wir haben bis etwa 4:30 Uhr im Plan B in Kornwestheim gefeiert. Die Bar hat extra für unsere After-Pokalparty geöffnet, was natürlich ein schöner Abschluss eines besonderen Abends war.“

Die Trophäe hat bereits eine feste Bestimmung gefunden: „Der Pokal bekommt natürlich einen Ehrenplatz – und zwar an unserem Stammtisch in unserem Stammlokal, dem Gasthof Hasen. An dieser Stelle gilt der gesamten Hasen-Familie auch ein riesengroßes Dankeschön für die Unterstützung über die gesamte Saison hinweg. Sie kümmern sich hervorragend um uns und verwöhnen uns immer wieder mit tollem Essen. Deshalb hat der Pokal dort definitiv seinen verdienten Ehrenplatz.“