SV Kohlscheid: Verjüngungskur und 16 Neue für die B1 Aachen Teammanager Marc Hamacher blickt auf den Wandel und die Vorbereitung. von Andreas Santner · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

Trainer Kevin Bonnie und ein Teil der Neuzugänge für die kommende Saison. – Foto: Verein

Der SV 1927 Kohlscheid hat seit dem Abstieg aus dem Aachener Kreisoberhaus seinen Platz in der Kreisliga B1 gefunden. Nach Platz sieben in der vergangenen Spielzeit geht Cheftrainer Christian Baier (34) in sein drittes Jahr an der Seitenlinie. Mit frischem Personal, breiterer Führungsebene und einem verfrühten Vorbereitungsstart geht der Klub in die neue Saison.

Die abgelaufene Runde verlief keineswegs geradlinig. Nach Schwierigkeiten in der ersten Saisonhälfte trugen personelle Veränderungen und Rückkehrer im Winter Früchte, sodass in der Rückrunde mehr Punkte geholt wurden. „Grundsätzlich sind wir zufrieden mit der vergangenen Saison. Nach unerwarteten Schwierigkeiten in der ersten Saisonhälfte und ein paar notwendigen personellen Veränderungen in der Winterpause konnten wir dann doch noch wichtige Punkte holen“, ordnet Teammanager Marc Hamacher (30) den Saisonverlauf ein. Für die anstehende Runde baten die Verantwortlichen schon am 5. Juli auf den Platz – eine Woche früher als in den Jahren zuvor. Dieser Schritt sollte dem neu zusammengestellten Trainerteam sowie den zahlreichen Zugängen ausreichend Zeit geben, sich kennenzulernen und zu zeigen.

Kurze Wege im Verein Im Verein ist eine deutliche Verjüngung spürbar. Während langjährige Stützen wie Omar Kassi, Eigengewächs Gentrit Maljoku und Benjamin Girod Verantwortung übernehmen, bilden die vor zwei Jahren gekommene Akteure Kevin Königs, Nico Schönenberger und Paul Schultheis das stabile Gerüst der Mannschaft. Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat Coach Baier. Zudem setzt der Klub auf kurze Wege: Boris Piz (1. Vorsitzender und Spieler), Robert Sowa (1. Geschäftsführer und Torwarttrainer) sowie Marc Hamacher (2. Vorsitzender, Teammanager und Spieler) bringen die Anliegen des Kaders in ihren Mehrfachfunktionen direkt in den Vorstand ein. Auf dem Transfermarkt gab es umfassende Bewegung: Allein für die erste Mannschaft verzeichnet der B-Ligist 16 Neuzugänge. An der Seitenlinie ergänzt Kevin Bonnie (VfJ Laurensberg) als weiterer Trainer das Team. Den Spielerkader verstärken Timo Baake, Tim Sokolov und Bilal Bourzama (alle Teutonia Weiden II), Fabian Finken (VfL Vichttal III), Mirco Häcker, Justus Common und Lukas Zöller (alle VfJ Laurensberg), Sven Watermann und Jeremy Engelbert (beide U19 Kohlscheider BC), Flamur Uksmajli (JSV Frenz), Youssef Abdullah (SV Eintracht Verlautenheide III), Tim Königs (U19 SV Falke Bergrath), Frederic Vogt (Grenzwacht Pannesheide), Hawuk Kittani (JSV Baesweiler) sowie Nick Tillmann (U19 VfR Würselen).