Ligabericht

SV Kölschhausen ist direkt wieder hellwach

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar macht Aufsteiger SV Kölschhausen direkt da weiter, wo er vor der Winterpause aufgehört hat. Gegen die SpVgg. Lemp wird ein „Doppelpacker“ gefeiert +++

Heute, 20:41 Uhr
Auf dem Ehringshäuser Kunstrasen kommt der SV Kölschhausen in der Fußball-A-Liga Wetzlar gut zurecht und besiegt die SpVgg. Lemp mit 3:1. © nn
Ehringshausen. Die SpVgg. Lemp war mit Rückenwind in die erste A-Liga-Partie des Jahres gegen den SV Kölschhausen gegangen, nachdem sie 2025 mit einem 6:2-Erfolg gegen Dorlar beendet hatte. Besonders Nils Henrich hatte sich mit einem Viererpack in bestechender Form gezeigt. Dass es dennoch die Gäste waren, die als Favorit in die Partie gingen, war ihrer bärenstarken Hinrunde geschuldet. Mit 27 Punkten und Rang vier im Gepäck wollte das Team von Antonio Noriega auf dem Ehringshäuser Kunstrasen punkten.

