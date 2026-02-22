Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
SV Kölschhausen ist direkt wieder hellwach
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar macht Aufsteiger SV Kölschhausen direkt da weiter, wo er vor der Winterpause aufgehört hat. Gegen die SpVgg. Lemp wird ein „Doppelpacker“ gefeiert +++
Ehringshausen. Die SpVgg. Lemp war mit Rückenwind in die erste A-Liga-Partie des Jahres gegen den SV Kölschhausen gegangen, nachdem sie 2025 mit einem 6:2-Erfolg gegen Dorlar beendet hatte. Besonders Nils Henrich hatte sich mit einem Viererpack in bestechender Form gezeigt. Dass es dennoch die Gäste waren, die als Favorit in die Partie gingen, war ihrer bärenstarken Hinrunde geschuldet. Mit 27 Punkten und Rang vier im Gepäck wollte das Team von Antonio Noriega auf dem Ehringshäuser Kunstrasen punkten.