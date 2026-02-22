SV Kölschhausen ist direkt wieder hellwach

Ehringshausen. Die SpVgg. Lemp war mit Rückenwind in die erste A-Liga-Partie des Jahres gegen den SV Kölschhausen gegangen, nachdem sie 2025 mit einem 6:2-Erfolg gegen Dorlar beendet hatte. Besonders Nils Henrich hatte sich mit einem Viererpack in bestechender Form gezeigt. Dass es dennoch die Gäste waren, die als Favorit in die Partie gingen, war ihrer bärenstarken Hinrunde geschuldet. Mit 27 Punkten und Rang vier im Gepäck wollte das Team von Antonio Noriega auf dem Ehringshäuser Kunstrasen punkten.