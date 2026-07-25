SV Köfering: Umbruch und neues Trainerteam eine Etage tiefer Neue Gesichter auf der Kommandobrücke, viele neue Gesichter im Kader – der Verein aus dem Ortsteil von Kümmersbruck startet nach dem Abstieg einen Neubeginn in der Kreis- und A-Klasse von PM / Werner Schaupert · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Der stark veränderte Kader der Herrenmannschaften des SV Hubertus Köfering. – Foto: SV Köfering

Neues Trainerteam, elf Neuzugänge und frischer Wind für die anstehende Saison in der Kreis- und A-Klasse. Für den SV Hubertus Köfering steht nach dem Abstieg in die Kreisklasse ein personeller Umbruch an, wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert. Bereits am 13. Juni starteten die 1. und 2. Mannschaft mit über 30 Spielern in die Sommer-Vorbereitung. Hinter den Teams liegen sechs intensive Wochen, in denen die neuen Trainer die Weichen für die anstehende Spielzeit gestellt haben. Zum Saisonauftakt in der Kreisklasse Süd geht es am morgigen Sonntag für die 1. Mannschaft auswärts zum FSV Gärbershof (Anstoß 14 Uhr), während die Reserve bei der SG Michaelpoppenricht II (15 Uhr) gefordert ist.

In der kommenden Spielzeit fungieren Linientrainer Michael Gutwein und Spielertrainer Simon Heller als neues Führungsduo der 1. Mannschaft. Der 45-jährige Gutwein stammt aus Köfering und trug früher selbst das Trikot der DJK Ammerthal sowie jahrelang das des SV Köfering. Erste Trainererfahrung sammelte der C-Lizenzinhaber bei der ersten Mannschaft des 1. FC Neukirchen und zuletzt im SVK-Nachwuchsbereich. Heller ist bereits seit März dieses Jahres als Spielertrainer in Köfering tätig. Zuvor war er als Übungsleiter beim SV Etzelwang sowie beim 1. FC Rieden II aktiv und blickt als Aktiver auf Stationen in Hahnbach, Schlicht, Schmidmühlen, Theuern, Ebermannsdorf, Paulsdorf, Kümmersbruck und bei der DJK Amberg zurück.



Auch bei der „Zweiten“ gibt es ein neues Trainergespann: Harald Malewicz und Patrick Stiehler übernehmen zur neuen Saison die Geschicke der Reserve. Beide sind seit vielen Jahren im Verein verwurzelt und möchten ihre große Erfahrung nun an das Team weitergeben.





Heftig hat sich während der Sommerpause das Personalkarussell gedreht, verstärken doch elf neue Gesichter den Herrenbereich. Zehn Abgänge stehen dem gegenüber. Vier U21-Spieler – Houshiar Darwich, Matthias Jochim, Musa Sanyang (alle vom FC Amberg) und Mahmoud Malis (SC Germania Amberg) – sind neu bei der 1. Mannschaft. Den Kader der zweiten Mannschaft verstärken Bela Budai, Patrick Wieja, Satar Blasini (alle vom TSV Kümmersbruck), Danny Zappek, David Pötzl (beide SpVgg Ebermannsdorf), Stefan Reiche (FSV Gärbershof) sowie Toni Frank (JFG Bayerisches Vogtland).



SVK-Sportvorstand Christopher Ernst versprüht Optimismus, obwohl man personell einige Stützen der letzten Jahre ziehen lassen musste: „Leider haben uns nach dem Abstieg der Ersten einige Leistungsträger und Köferinger Urgesteine verlassen. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass wir mit unserem jetzigen Kader und dem neuen Trainerteam in der Kreisklasse schnell Fuß fassen werden. Wir sind sehr stolz, elf neue Kicker in Köfering begrüßen und integrieren zu dürfen. Mit mehreren jungen Spielern unter 21 Jahren und erfahrenen Leistungsträgern haben wir eine optimale Mischung für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen. Zusätzlich freuen wir uns auf die ersten eigenen Jugendspieler, die ab 2027 in den Herrenbereich aufrücken“. Das klare Ziel für beide Mannschaften lautet: Den Zuschauern in Köfering wieder attraktiven Fußball zu bieten, eine stabile Saison zu spielen und von schweren Verletzungen verschont zu bleiben.



