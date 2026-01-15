SV Köfering triumphiert beim eigenen Hallenspektakel

In Gruppe A sicherte sich der SV Köfering mit zwei Siegen und insgesamt sechs Punkten knapp den ersten Platz vor dem punktgleichen SV Loderhof. Ausschlaggebend war der direkte Vergleich, den die Köferinger mit 2:1 für sich entschieden. Rang drei ging an die SG Haselmühl/Ebermannsdorf (3 Punkte) vor dem SV Illschwang - ebenfalls drei Punkte, aber mit der Niederlage im direkten Duell. In Gruppe B dominierte der ASV Burglengenfeld II mit drei Siegen (9 Punkte) vor dem TuS/WE Hirschau (6 Punkte). Platz drei belegte der TSV Kümmersbruck (3 Punkte), Vierter wurde die zweite Mannschaft des SV Hubertus Köfering (0 Punkte).



In den „kleinen“ Halbfinalspielen um die Plätze fünf bis acht setzten sich zunächst der TSV Kümmersbruck (5:0 gegen Illschwang) und die SG Haselmühl (1:0 gegen Köfering 2) durch. Am Ende belegte Kümmersbruck Rang fünf (3:0 gegen Haselmühl), die SG Haselmühl wurde Sechster. Illschwang sicherte sich mit einem 4:1 gegen Köfering 2 Platz sieben. Im ersten „großen“ Halbfinale besiegte der ASV Burglengenfeld 2 den SV Loderhof knapp mit 3:2. Im zweiten Halbfinale kam es zum Krimi zwischen Titelverteidiger SV Köfering und dem TuS/WE Hirschau: Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit entschieden die Köferinger das Neunmeterschießen mit 3:2 für sich.



Das Spiel um Platz drei gewann Hirschau mit 3:1 gegen Loderhof. Im Endspiel trafen die beiden Ersten der Gruppenphase aufeinander. Burglengenfeld begann stark und ging früh mit 1:0 in Führung, doch Köfering drehte die Partie mit drei sehenswerten Treffern zum 3:1. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 machte der Gastgeber drei Minuten vor Schluss mit dem 4:2 alles klar. Nach 15 Minuten war der Jubel groß: Köfering feierte den vierten Sieg in Serie und den Gewinn der Jubiläumsausgabe des Hubertus-Cups.



Die Siegerehrung nahmen Schirmherr und Bürgermeister Roland Strehl sowie SVK- Sportvorstand Christopher Ernst vor. Neben attraktiven Geldpreisen für die ersten drei Siegerteams erhielt jede Mannschaft einen geräucherten Schinken und eine Urkunde. Den neuen Siegerpokal durfte erneut der SV Köfering entgegennehmen. Als bester Spieler wurde Jonas Tepper (ASV Burglengenfeld II) ausgezeichnet, bester Torhüter wurde Lukas Stauffer (ebenfalls Burglengenfeld). Matthias Schmidt (SG Haselmühl/Ebermannsdorf) sicherte sich mit fünf Treffern die Torjägerkrone.





