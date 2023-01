SV Köfering holt den Pott beim eigenen „Hubertus-Cup“ Kramer-Truppe holt erstmals nach 2019 wieder den Sieg beim eigenen Hallenturnier

Die Jugend der SG Köfering/Theuern Haselmühl ließ den Gästen bei ihrem Hallenfußballturnier den Vortritt. Die Herren des SV Köfering dagegen war da nicht so zuvorkommend und gewann die bereits 27. Auflage des hauseigenen „Hubertus-Cups“.

In der Vorrunde ging es spannend zu: In Gruppe A setzte sich der SV Köfering mit drei Siegen durch (9 Punkte). Platz zwei holte sich der SV Freudenberg (4 Punkte) vor dem 1. FC Neukirchen (4 Punkte). Ausschlaggebend war hier das bessere Torverhältnis, weil das direkte Duelle mit einem 3:3-Unentschieden endete. In der Gruppe B errang der ASV Haselmühl (7 Punkte) vor der SpVgg Hainsacker (5 Punkte) den ersten Rang. Hier entschied ein Haselmühler 3:2-Sieg gegen die DJK Ensdorf im letzten Gruppenspiel das Weiterkommen.

Nach dem Einlagespiel der G- und F3-Jugend der SG Köfering/Theuern/Haselmühl kam es im ersten Halbfinale zum Duell zwischen dem SV Köfering und dem Titelverteidiger SpVgg Hainsacker. Beide Mannschaften spielten bereits 2020 das Finale des Hubertus-Cup. In diesem Jahr jedoch siegte der Gastgeber klar mit 4:1 gegen den Bezirksligisten aus dem Kreis Regensburg.

Im zweiten Halbfinale zwischen dem SV Freudenberg und dem ASV Haselmühl ging es deutlich enger zur Sache. Im Duell der beiden Kreisligisten setzte sich am Ende der SV Freudenberg knapp mit 1:0 durch und zog somit in das Finale ein. Den Krimi um Platz drei entschied nach zwischenzeitlichem Rückstand der ASV Haselmühl mit 5:4 gegen Hainsacker für sich und wurde damit Dritter des Turniers.

Im Finale trafen wie schon in der Gruppenphase der Gastgeber SV Köfering und der SV Freudenberg aufeinander. Letztgenannter gewann bereits 2017 und 2018 den Hubertus-Cup. Beide Mannschaften der Kreisliga Süd ließen zu Beginn wenig zu und standen taktisch diszipliniert. Die erste gute Chance nutzte der SV Köfering nach einer schönen Kombination zum 1:0. Der SV Freudenberg steckte jedoch nicht auf und erspielte sich einige Tormöglichkeiten, die Köferings Torhüter Tomasz Halucha stark parierte. Fünf Minuten vor Spielende erhöhte der SV Köfering durch einen weiteren sehenswerten Treffer auf 2:0 und sicherte sich somit nach 2019 erstmals wieder den Turniersieg beim eigenen Hubertus-Cup.

Im Anschluss an das Finale nahmen Bürgermeister und Schirmherr Roland Strehl, SVK-Vorsitzender Johann Weigl und Spartenleiter Christopher Ernst die Siegerehrung vor. Als bester Torhüter wurde Patrick Meiler (SV Freudenberg) und als bester Spieler Tim Troidl (SV Köfering) ausgezeichnet. Torschützenkönig wurde Köferings Spielertrainer Dennis Kramer mit sieben Treffern.

Den Start beim 27. Hubertus-Cup des SV Köfering am Samstagvormittag in der Dreifachturnhalle in Kümmersbruck machte der Nachwuchs: Bei den C-Junioren behielt die SpVgg Weiden 2 ohne Punktverlust mit fünf Siegen die Nase vorn. Den zweiten Rang belegte die SG Schnaittenbach mit zehn Punkten, danach folgte mit sechs Punkten die JFG Obere Vils 2. Gastgeber SG Köfering/Gärbershof/Theuern/Haselmühl wurde Fünfter.

Der Sonntagmorgen startete mit dem Hubertus-Cup der F-Jugend. Mit viel Einsatz und Spaß spielten die Jüngsten ein tolles Turnier, bei dem am Ende die SG Altensittenbach den Turniersieg vor der SG Köfering/Theuern/Haselmühl holte. Die zweite Mannschaft des Gasgebers belegte Rang fünf. Bei der E-Jugend am Nachmittag behielt die SG Michaelpoppenricht die Oberhand und landete ohne Punkteverlust mit 18 Zählern auf Platz eins vor der SG Altensittenbach (10 Punkte). Die beiden Mannschaften der SG Köfering/Theuern/Haselmühl erreichten Platz fünf und sieben.

Zum Abschluss zauberten am späten Sonntagnachmittag die D-Junioren in der Kümmersbrucker Dreifachturnhalle auf. Hier siegte knapp die SG Schnaittenbach mit 13 Punkten vor der SG Freudenberg mit 12 Punkten. Die beiden Gasgebermannschaften SG Köfering/Theuern/Haselmühl 1 und 2 belegten Rang fünf und sechs.



Die Ergebnisse im Überblick:

Gruppe A: 1. SV Köfering: 9 Punkte, 12:3 Tore; 2. SV Freudenberg: 4 Punkte, 9:7 Tore; 3. 1. FC Neukirchen: 4 Punkte, 6 : 7 Tore; 4. SG Ursulapoppenricht: 0 Punkte, 0:10 Tore