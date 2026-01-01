SV Klein Winternheim wünscht sich einstelligen Tabellenplatz FuPa-Winter-TÜV: In der engen B-Klasse Mainz-Bingen Ost möchten die Klein-Winternheimer klettern

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV Klein-Winternheim. Zum B-Klassisten hat uns Enrico Gottwald, Spielertrainer beim SV, folgende Informationen übermittelt.

"Trotz unseres aktuellen Tabellenplatzes herrscht innerhalb der Mannschaft eine sehr positive Grundstimmung. Wir haben eine intakte Truppe, die sich gerade in einer spannenden Entwicklungsphase befindet."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Insgesamt haben wir es geschafft, 16 neue Spieler zu integrieren. Besonders erfreulich ist die gelungene Integration vieler ehemaliger Jugendspieler und die hohe Trainingsbeteiligung von mindestens 16 Mann, die uns in dieser Saison weiterbringt.

Was lief gut und was lief schelcht?

Insgesamt kassieren wir zu viele Gegentore und haben in einigen engen Spielen leider das Nachsehen gehabt. Gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel konnten wir bislang nur gegen Dietersheim punkten."

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause welche geben?

"In der Winterpause sind keine personellen Veränderungen geplant, aber die Planungen für den Sommer laufen bereits. Die Mannschaft wird größtenteils zusammen bleiben und mit dem einen oder anderen Zugang punktuell verstärkt."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Unser Ziel ist in der Rückrunde ein einstelliger Tabellenplatz und insbesondere die positive Entwicklung jedes einzelnen Spielers."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Was die Meisterschaft betrifft, so ist Ingelheim II momentan der klare Favorit und kann sich im Aufstiegsrennen eigentlich nur noch selbst schlagen. Wer Absteigt können wir nicht beurteilen."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.