SV Klein-Winternheim und SG Gensingen/Grolsheim überraschen Favoriten Bretzenheimer Dritte springt auf zweiten Rang +++ Tabellenführer in gewohnter Manier +++ TSG Heidesheim siegt im Kellerduell dank überragender Moral +++ Punkteteilungen in Finthen und Ober-Olm +++ Waldalgesheimer Zweite unterliegt SVKW +++ Hassia Kempten verliert gegen SGGG +++ Spvgg. Dietersheim bezwingt Bosnjak schon am Freitagabend klar +++ SG SpoDrOck gewinnt Nachholspiel von Thomas Mirkes · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Dem SV Klein-Winterheim um Kapitän Marius Schwank (in den blau-weißen Trikots) gelang im Duell mit Aufstiegsaspirant SV Alemannia Waldalgesheim II (in Grün) eine der Überraschungen zum Auftakt in die Rest-Rückrunde. – Foto: Michael Wolff

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West standen – verbunden mit dem 19. Spieltag – acht Begegnungen am Wochenende an. Zudem wurde eine Partie nachgeholt.

SG SpoDrOck – TSG Heidesheim 4:0 (2:0) „Es war kein ansehnliches Spiel. Wir haben leider eine sehr schlechte Vorbereitung hinter uns. Daher habe ich selbst auch keine attraktive Leistung unsererseits erwartet. Aufgrund der Spielanteile geht der Sieg am Ende in Ordnung”, teilte SG-Trainer Dilsad Özsoy mit.

Tore: 1:0 Tobias Enslinger (26.), 2:0 Johannes Neßbach (43.), 3:0 Jannik Alexander Domann (62.), 4:0 T. Enslinger (90.) Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr SNK Bosnjak Mainz Bosnjak MZ SpVgg Dietersheim Dietersheim 0 5 Abpfiff SNK Bosnjak Mainz – Spvgg. Dietersheim 0:5 (0:1) Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg., berichtete: „Wir haben einen voll verdienten 5:0‑Auswärtssieg eingefahren. Von Beginn an hatten wir das Spiel unter Kontrolle, haben den Ball gut laufen gelassen und das Tempo bestimmt. Defensiv haben wir sehr stabil gestanden - bis auf eine gute Möglichkeit kurz vor der Halbzeit haben wir hinten nichts zugelassen. Vorne sind wir geduldig geblieben und belohnt worden.” Noch vor der Pause gingen die Dietersheimer in Führung und legten direkt nach Wiederanpfiff nach. Mit zunehmender Spieldauer habe die Spvgg. die Räume besser ausgenutzt und das Ergebnis Schritt für Schritt in die Höhe geschraubt. „Am Ende hätten wir angesichts weiterer Chancen sogar noch höher gewinnen können. Insgesamt haben wir das Spiel sehr souverän und abgeklärt zu Ende gespielt”, Schmitt abschließend. Tore: 0:1, 0:2 Max Kölsch (34., 48.), 0:3 Martin Trägner (66.), 0:4 Enis Alija (74.), 0:5 Lukas Huppmann (77.) Gestern, 10:30 Uhr TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh III SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim 5 2 Abpfiff TSG Bretzenheim III – SG SpoDrOck 5:2 (1:0) „Wir haben uns das Leben durch viele kleine Ungenauigkeiten und schlechte Entscheidungsfindung sehr schwer gemacht. Die frühe Führung hat leider auch keine Sicherheit gegeben. Durch unnötige Ballverluste haben wir den Gegner wieder stärker werden lassen. Die Sponsheimer haben ihre wenigen Chancen eiskalt genutzt und sind durch einen Doppelschlag direkt nach der Pause verdient in Führung gegangen. Dass wir dann so zurückgekommen sind und in wenigen Minuten die Partie entschieden haben, zeichnet uns in dieser Saison aus. Für den Kopf ein ganz wichtiger Sieg!”, resümierte TSG-Spielertrainer Leon Eden. Tore: 1:0 Dennis Hlibovic Barabash (4.), 1:1 Jamie Karl Weiler (50.), 1:2 Johannes Neßbach (53.), 2:2 Philipp Tepen (57.), 3:2 Tom Lukas Koch (60.), 4:2 Lorin Armbruster (65.), 5:2 D. Barabash (66.) Gestern, 11:30 Uhr SpVgg Ingelheim Ingelheim II FV Budenheim Budenheim II 5 1 Abpfiff Spvgg. Ingelheim II – FV Budenheim II 5:1 (3:1) Spvgg-Trainer Marcel Hohnstein fasste zusammen: „Mit einem 3:0 nach 13 Minuten war das Spiel eigentlich schnell entschieden. Danach haben wir einen Gang zu viel zurückgeschaltet und Budenheim durch einen direkten Freistoß wieder ins Spiel kommen lassen. Der Treffer kurz nach der Halbzeit hat das Spiel dann endgültig entschieden. In der 90. Minute ist uns noch das verdiente 5:1 gelungen.” Tore: 1:0, 2:0 Justin Lüdgen (3.; 7., FE), 3:0 Keno Burkhard Mielitz (13.), 3:1 Siyan Polat (34., direkter Freistoß), 4:1 Jakob Justinger (49.), 5:1 Christian Hack (90.) Gestern, 12:00 Uhr FC Fortuna Mombach Fort Mombach II TSG Heidesheim Heidesheim 3 5 Abpfiff FC Fortuna Mombach II – TSG Heidesheim 3:5 (3:1) „Wir sind denkbar schlecht gestartet, haben nach sechs Minuten durch ein Eckballtor und einen aus unserer Sicht zweifelhaften Elfmeter früh mit 0:2 zurückgelegen. Wir haben anschließend das Spiel kontrolliert - aber ohne zählbaren Erfolg - und uns kurz vor der Pause das dritte Tor eingefangen. Durch eine tolle Einzelaktion von Marius Eßer konnten wir zum Pausenpfiff den Spielstand verkürzen. Nach einer emotionalen Halbzeitansprache der Trainer haben die Jungs im Laufe der zweiten Halbzeit durch eine geschlossene Mannschaftsleistung innerhalb von elf Minuten das Spiel gedreht und verdient gewonnen”, so das Fazit von Tobias Scholles, dem Sportdirektor der TSG. Tore: 1:0 Simon Louis Spengler (4.), 2:0, 3:0 Patrick da Cruz (6., FE; 43.), 3:1 Marius Eßer (45.+3), 3:2 Simon Weidner (72.), 3:3 Asmir Sinanovic (74.), 3:4 Patric Mikel Fricke (83.), 3:5 A. Sinanovic (90.+1), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für A. Sinanovic (TSG Heidesheim) wegen Ballsperrens (90.+5)

VfL Fontana Finthen II – TSG Hechtsheim 1:1 (0:0) In einem intensiven B-Klassen-Spiel habe die TSG die ersten zehn Minuten dominiert, seien jedoch mehrfach am starken VfL-Torhüter Yll Hasani gescheitert, befand Mergim Ramadani, der sportliche Leiter der Fontana. Anschließend habe sich eine ausgeglichene Partie mit guten Chancen auf beiden Seiten entwickelt. Allerdings ging es leistungsgerecht torlos in die Pause. „Nach dem Seitenwechsel haben wir klar die Kontrolle übernommen und uns zahlreiche Möglichkeiten erspielt, während Hechtsheim offensiv kaum noch stattgefunden hat. Ein berechtigter Foulelfmeter hat uns die verdiente Führung gebracht, doch wenig später ist den Gästen mit einem sehenswerten Distanzschuss der Ausgleich gelungen. In der Schlussphase haben wir mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt gelassen – zweimal hat ein TSG-Spieler auf der Linie gerettet und zweimal ist der starke Hechtsheimer Torwart in Eins-gegen-eins-Situationen zur Stelle gewesen – sodass die Partie mit einem Unentschieden geendet hat. Trotz starker Leistung fühlt sich das Remis aufgrund der vergebenen Möglichkeiten wie eine Niederlage an”, bilanzierte Ramadani. Tore: 1:0 Paul Murawski (74., FE), 1:1 Joseph Schwerdt (76.) Gestern, 12:30 Uhr SV Ober-Olm Ober-Olm II TSVgg Stadecken-Elsheim Stadecken-E. 0 0 Abpfiff SV Ober-Olm II – TSVgg. Stadecken-Elsheim 0:0 SV-Spielertrainer Marc Ehrhardt sagte: „Alles in allem sind wir sehr glücklich über den Bonuspunkt im Abstiegskampf, mit dem so nicht unbedingt zu rechnen war. Ausschlaggebend war eine kämpferische und aufopferungsvolle Leistung in der Defensive. Die frühe Rote Karte für Stadecken-Elsheim wegen einer Notbremse war natürlich ebenso hilfreich. Mit etwas mehr Ruhe im Abschluss wäre noch mehr drin gewesen, aber es wäre vermessen, über einen Punktgewinn gegen Stadecken-Elsheim nicht zufrieden zu sein.” Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Felix Becker (TSVgg. Stadecken-Elsheim) wegen einer Notbremse (22.) Gestern, 15:00 Uhr SV Klein-Winternheim SV Kl.-Wint. SV Alemannia Waldalgesheim Alem. Walda. II 2 1 SV Klein-Winternheim – SV Alemannia Waldalgesheim II 2:1 (2:0) „Ich bin sehr stolz auf den 2:1-Heimsieg zum Ligaauftakt gegen Alemannia Waldalgesheim II. Trotz eines stark dezimierten Kaders haben wir 90 Minuten aufopferungsvoll verteidigt und als Team eine geschlossene Defensivleistung gezeigt”, fasste SV-Spielertrainer Enrico Gottwald kurz zusammen. Tore: 1:0 Tarik Laurin Diekmann (29., Gewaltschuss in den Winkel), 2:0 Philipp Zwirner (35., Abstauber), 2:1 Luke Wittig (61.)